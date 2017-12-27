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İTÜ'den "Tesla Otoparkta Çürüyor" iddialarına yanıt

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 13:51 | Son Güncelleme 26 dakika önce

- İTÜ: "Asılsız haberleri üzüntüyle takip etmekteyiz. Basın mensuplarına kapısı her zaman açık İTÜ, aracı görmek isteyen medya çalışanlarını da bu süreçte asla geri çevirmemiştir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, bazı yayın organlarında "Tesla Otoparkta Çürüyor" şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, son günlerde"Tesla Otoparkta Çürüyor" şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını,Tesla Roadster'ın 28 Şubat 2012'de İstanbul Teknik Üniversitesi'ne (İTÜ) araştırma amaçlı kullanılmak üzere bağışlandığı belirtildi.

Açıklamada, 2012 yılından itibaren Tesla Roadster, öğrencilerin eğitimi ve araştırma faaliyetleri için kullanıldığı ve arzu eden herkesin görebileceği vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Teknik Üniversitesi, aynı zamanda elektrikli araçlar konusunda çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bunun son örneği İTÜ Teknokent bünyesinde bulunan Derindere Motorlu Araçlar'ın(DMA) üretmeye başladığı elektrikli araçların pillerinin şarj istasyonuna gerek olmadan şarj edilebilmesidir. İTÜ, Araç bataryasının uzun mesafe gitmesine imkan vermeyen araçlardan yola çıkarak bugün tek şarjla 450 kilometre yol alabilen araçları ülkemize kazandırmıştır.

Son günlerde bazı yayın organlarında "Tesla Otoparkta Çürüyor” şeklinde çıkan asılsız haberleri üzüntüyle takip etmekteyiz. Basın mensuplarına kapısı her zaman açık İTÜ, aracı görmek isteyen medya çalışanlarını da bu süreçte asla geri çevirmemiştir. Bugüne kadar defalarca basın mensupları aracı incelemiş ve talep ettikleri bilgilere ulaşmıştır. Ayrıca araştırma için hediye edilen bir aracın sürekli gündeme taşınması ve geri istenmesi Türk kültürü ve gelenekleriyle de bağdaşmamaktadır. "

Aracın bugün çekilen fotoğraf ve videosunu da paylaşan İTÜ, açıklamada, "Aracı görmek isteyen basın mensuplarını kampüsümüzde İTÜ tarafından geliştirilip üretilen yüzde 100 elektrikli minibüsümüzle dolaşmaya davet ediyoruz." ifadelerine de yer verdi.

- Tesla

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret eden Elon Musk'un kurucusu olduğu Tesla Motors'un ürettiği elektrikli otomobil olan Tesla Model S haziran ayında tek şarjla 1.000 kilometreyi aşarak rekor kırmıştı.

Musk'ın kasım ayında tanıttığı elektrikli spor otomobil Rodstar'ın yeni versiyonu ise saatte 400 kilometrelik azami hız ve 1,9 saniyelik 0-100 kilometre hızlanmasıyla adından söz ettirmişti.

Aynı zamanda Space X'in kurucusu da olan Musk, Roadster aracını Falcon Heavy ile uzaya göndereceğini açıklamıştı.

(AA)

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