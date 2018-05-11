İTÜ'lü öğrenciler robotlarını tanıttı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerinden oluşan "İTÜ Rover Takımı" kendi tasarımları olan robotların tanıtımını yaptı. 95 takım arasından finale kalan İTÜ Rover Takımı, 31 Mayıs'ta Türkiye'yi ABD'de temsil edecek.

Gezegen keşif aracının tanıtımda konuşan İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Ünal, öğrencilerin aracın elektronik devre kartlarından yazılımına kadar birçok şeyi kendilerinin tasarladığını belirterek, "Ürettikleri rover kesintisiz görüntü aktarımı yapabilen bir haberleşme sistemine sahip." dedi.

Ünal, şunları kaydetti:

"Ayrıca araç otonom olarak hareket edebiliyor, etrafındaki nesneleri algılayabiliyor. Üzerinde bulundurduğu sensörlerle bilimsel analizler yapabiliyor ve topraktan örnek alabiliyor. Aracın yazılımında Robotic Operation System kullanıldı. Bu sistem hem kolay bilgi erişimine olanak sağlıyor hem de sisteme kendilerinden bir şey katarak robotik gelişmelere katkıda bulunuyor."

Türkiye'nin ilk gezegen keşif aracına katkı sağlamayı hedefleyen İTÜ Rover Takımı, 95 takım arasından ön elemeyi geçerek 12. sırada yer aldı.

Finale kalmayı başaran tek Türk takımı olan İTÜ Rover Takımı, 31 Mayıs-2 Haziran arasında ABD'de yapılacak yarışmada Türkiye'yi temsil edecek.

