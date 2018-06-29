"İÜ Öğrenci Konseyi 1453 Ödülleri" sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - "İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi 1453 Ödülleri" törenle sahiplerine verildi.
İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından organize edilen programın ödül töreni, Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Üniversite tanıtım filmi ile 2017 yılı 1453 ödülleri filminin gösterimiyle başlayan tören, Öğrenci Konseyi Çalışma Grupları Sorumlusu Gülnur Kahraman, Öğrenci Konseyi Genel Sekreteri Emir Alp Turgut ve Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcısı Hasan Tarık Yumuşak'ın selamlama konuşmalarıyla devam etti.
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak törende yaptığı konuşmada, rektörlük ve rektör yardımcılığı görevinden önce de öğrencilerle ilgili görevlerde bulunduğunu belirterek, "Üniversitemizde özlenen tablo bu tablodur. Öğrencilerimizin birlik beraberlik içerisinde bugünden keyif alma ve geleceği planlama buluşmalarının özel bir örneğini burada yaşıyoruz." dedi.
İstanbul Üniversitesi'nin eğitim, kültür, sanat ve sporda öncü bir üniversite olduğunu vurgulayan Ak, "İstanbul Üniversitesi bildiğiniz gibi hemen her alanda faaliyet gösteren ama daha çok sosyal alanda kendini ön plana çıkaran, toplumla iç içe yaşayan, topluma kendi birikimini, kapasitesini, potansiyelini sunma kararlılığı içerisinde olan öncü bir kurum." ifadelerini kullandı.
Programda emeği geçen öğrencilere teşekkür eden Ak, "Bu tür toplantılar öğrencilerimizin kendi içlerinde sakladıkları güzellikleri sunmalarına vesile olan toplantılardır. Artık geleneksel hale gelmeye başlayan bu program dolayısıyla öğrenci konseyimize teşekkür ediyoruz." dedi.
Törende, "Yılın Girişimci İş adamı Ödülü" Recep Konuk adına Hikmet Balcı'ya, "Yılın En İyi Yazarı Ödülü" Talha Uğurluel'e, "Yılın en İyi Televizyon Programı Ödülü" Kim Milyoner Olmak İster adına Murat Yıldırım'a, "Yılın En İyi Kadın Sanatçısı Ödülü" Ece Seçkin'e, "Yılın En İyi Projesi Ödülü" Tebessüm Kahvesi'ne, "Yılın En İyi Dizisi Ödülü" Söz dizisine, "Yılın En İyi Filmi Ödülü" Ölümlü Dünya'ya, "Yılın En İyi Futbolcusu Ödülü" Mehmet Topal'a, "Yılın En Sevilen İş İnsanı Ödülü" Erbakan Malkoç'a, "Yılın En Sevilen Filmi Ödülü" Ayla filmine, "Yılın En İyi İnfluenceri Ödülü" Babala TV'ye, "Yılın En Sevilen Dergisi Ödülü" ise Klass Magazin'e, "Yılın En Sevilen Genç Bilim İnsanı Ödülü" Hüseyin Emin Kurnaz'a, Yılmaz Şahin ve Bahadır Rüstem Toğaç'a, "Yılın En Sevilen Fenomeni Ödülü" Doğa Konakoğlu'na, "Yılın En Sevilen Dizi Müziği Sanatçısı Ödülü" ise Eypio'ya verildi.
Daha sonra İÜ Öğrenci Konseyi Ödül Ekibine plaket verildi ve sahnede hatıra fotoğrafı çektirildi.
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