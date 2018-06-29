"İÜ Öğrenci Konseyi 1453 Ödülleri" sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - "İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi 1453 Ödülleri" törenle sahiplerine verildi.

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından organize edilen programın ödül töreni, Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Üniversite tanıtım filmi ile 2017 yılı 1453 ödülleri filminin gösterimiyle başlayan tören, Öğrenci Konseyi Çalışma Grupları Sorumlusu Gülnur Kahraman, Öğrenci Konseyi Genel Sekreteri Emir Alp Turgut ve Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcısı Hasan Tarık Yumuşak'ın selamlama konuşmalarıyla devam etti.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak törende yaptığı konuşmada, rektörlük ve rektör yardımcılığı görevinden önce de öğrencilerle ilgili görevlerde bulunduğunu belirterek, "Üniversitemizde özlenen tablo bu tablodur. Öğrencilerimizin birlik beraberlik içerisinde bugünden keyif alma ve geleceği planlama buluşmalarının özel bir örneğini burada yaşıyoruz." dedi.

İstanbul Üniversitesi'nin eğitim, kültür, sanat ve sporda öncü bir üniversite olduğunu vurgulayan Ak, "İstanbul Üniversitesi bildiğiniz gibi hemen her alanda faaliyet gösteren ama daha çok sosyal alanda kendini ön plana çıkaran, toplumla iç içe yaşayan, topluma kendi birikimini, kapasitesini, potansiyelini sunma kararlılığı içerisinde olan öncü bir kurum." ifadelerini kullandı.