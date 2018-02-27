İÜ Rektörü Mahmut Ak’tan ünlü Bestekâr Yavaşça’ya ziyaret

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Türk müziğinin yaşayan duayenlerinden ünlü Bestekâr ve İÜ İstanbul Tıp Fakültesi mezunu Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça’yı ziyaret etti.

Türk Müziğinin yaşayan en büyük üstadı olan Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, hatırlanmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ziyaret sırasında İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’a, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Eren, İÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu ve Haliç Üniversitesi Konservatuvar Müdürü Yrd. Doç. Dr. Güldeniz Ekmen eşlik etti.

"Üniversitemiz çok değerli çınarlara sahip"

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, “İstanbul Üniversitesi çok büyük bir üniversite. Ancak üniversitemizin büyüklüğü binaları, duvarları ve bahçeleri ile ölçülmüyor. Üniversitemiz çok değerli çınarlara sahip. Üniversitemizin mensubu olan değerler aslında üniversitenin marka değerini ve bu değerin sürekliliğini oluşturuyor. Çalışanlarımız kadar buraya emek sarf eden çok değerli büyüklerimiz var. En değerli mensuplarımızdan biri de Türkiye’de 7’den 70’e herkesin bildiği eserler yapan ünlü bestekâr hocamız Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça" ifadelerini kullandı.