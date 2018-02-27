HABER

İÜ Rektörü Mahmut Ak’tan ünlü Bestekâr Yavaşça’ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 14:41 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Türk müziğinin yaşayan duayenlerinden ünlü Bestekâr ve İÜ İstanbul Tıp Fakültesi mezunu Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça’yı ziyaret etti.

Türk Müziğinin yaşayan en büyük üstadı olan Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, hatırlanmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ziyaret sırasında İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’a, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Eren, İÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu ve Haliç Üniversitesi Konservatuvar Müdürü Yrd. Doç. Dr. Güldeniz Ekmen eşlik etti.

"Üniversitemiz çok değerli çınarlara sahip"
İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, “İstanbul Üniversitesi çok büyük bir üniversite. Ancak üniversitemizin büyüklüğü binaları, duvarları ve bahçeleri ile ölçülmüyor. Üniversitemiz çok değerli çınarlara sahip. Üniversitemizin mensubu olan değerler aslında üniversitenin marka değerini ve bu değerin sürekliliğini oluşturuyor. Çalışanlarımız kadar buraya emek sarf eden çok değerli büyüklerimiz var. En değerli mensuplarımızdan biri de Türkiye’de 7’den 70’e herkesin bildiği eserler yapan ünlü bestekâr hocamız Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça onuruna saygı günü düzenlenecek
Böyle değerli isimlerin genç nesillerle buluşturulmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan Rektör Mahmut Ak, "Hocalarımızın kıymetini daha onlar hayattayken bilip, onları genç nesillerle buluşturmalıyız. İstanbul Üniversitesi olarak bunun farkındayız. Bu sebeple çok değerli mensuplarımız ve hocalarımız onuruna saygı günleri düzenliyoruz. Bu sene de Mayıs ayında değerli Hocamız Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça onuruna üniversitemizde bir saygı günü düzenleyeceğiz" dedi.
Ziyaret, İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ın, ünlü bestekâr Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça’ya hediye takdim etmesi ile son buldu.
Türk musikisinde devlete bağlı ilk konservatuvarın kurucuları arasında yer alan Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, çeşitli dallarda almış olduğu 200’ü aşkın ödülün yanı sıra Türk musikisine yaptığı önemli katkılar nedeniyle müzik dalında 2008 yılı ’Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ ve snat dalında 2010 yılı ’TBMM Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Benzinin litresine gece yarısı 9-11 kuruş zam geliyor

Benzinin litresine gece yarısı 9-11 kuruş zam geliyor

Damadın babası düğünde gelini dudağından öptü!

Damadın babası düğünde gelini dudağından öptü!

Ve kar sonunda İstanbul'da! Yakın illerden tatil haberleri geliyor

Ve kar sonunda İstanbul'da! Yakın illerden tatil haberleri geliyor

AK Partili Milletvekili açık açık suçladı

AK Partili Milletvekili açık açık suçladı

Yasak aşk skandalını oğlu ortaya çıkardı!

Yasak aşk skandalını oğlu ortaya çıkardı!

Erdoğan, Hande Fırat'ın nikahına neden katılmadı?

Erdoğan, Hande Fırat'ın nikahına neden katılmadı?

İlginizi Çekebilir

Erdoğan, Hande Fırat'ın nikahına neden katılmadı?

Erdoğan, Hande Fırat'ın nikahına neden katılmadı?

AK Partili Milletvekili açık açık suçladı

AK Partili Milletvekili açık açık suçladı

Metrobüs ve tramvay duraklarında bunu yapmak yasak!

Metrobüs ve tramvay duraklarında bunu yapmak yasak!

Ve kar sonunda İstanbul'da! Yakın illerden tatil haberleri geliyor

Ve kar sonunda İstanbul'da! Yakın illerden tatil haberleri geliyor

Polis düğünü bastı! Ailenin elinden 'çocuk gelin'i kurtardı

Polis düğünü bastı! Ailenin elinden 'çocuk gelin'i kurtardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karaman’da arıtma tesisinde havuzlara test amaçlı su verilmeye başlandı

Karaman’da arıtma tesisinde havuzlara test amaçlı su verilmeye başlandı

Başkan Yalçın’ın Bursa temasları

Başkan Yalçın’ın Bursa temasları

Kayapınar’da Afrin şehitleri için mevlit okutuldu

Kayapınar’da Afrin şehitleri için mevlit okutuldu

TBMM Başkanı Kahraman, Gaziantep Birlik Vakfı yönetimini kabul etti

TBMM Başkanı Kahraman, Gaziantep Birlik Vakfı yönetimini kabul etti

Minik öğrenciler Kur’an-ı Kerim öğreniyorlar

Minik öğrenciler Kur’an-ı Kerim öğreniyorlar

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge, Sağlıkspor’un şampiyon gençleriyle buluştu

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge, Sağlıkspor’un şampiyon gençleriyle buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.