İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Tercih ve Tanıtım Günleri 2018, 1-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında üniversitenin Beyazıt Merkez Yerleşkesinde gerçekleştirilecek.
İÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite Tercih ve Tanıtım Günleri süresince "Akıllı Tercih ile Tercih Şenliği" etkinliğine de ev sahipliği yapacak.
Üniversite, 10.00-16.00 saatleri arasında Beyazıt Merkez Yerleşkesinde, öğrenci ve velilerine kapılarını açacak.
Öğrenciler, ilgili fakülte ve yüksek okul öğretim üyelerinden üniversite hakkında detaylı bilgi alabilecek.
Ayrıca öğrenciler, İÜ'nün tarihi, yerleşkeleri, burs, beslenme, barınma, spor, sağlık ve sosyal olanakları, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları gibi pek çok konuda bilgilendirilecek.
- İÜ'de "Akıllı Tercih ile Tercih Şenliği"
İÜ Tercih ve Tanıtım Günleri 2018'de akıllı tercih eğitim danışmanları, 2-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında her gün 11.00-17.00 saatleri arasında öğrencilerle buluşacak.
Öğrenciler, şenlik alanında, akıllı tercih eğitim danışmanları ile birebir buluşurken, şenlik alanında yapılacak özel haber ve röportaj çekimleri, her gün TRT Haber ekranında saat 14.15'te Akıllı Tercih programında yayınlanacak.
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