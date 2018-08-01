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"İÜ ve İÜ-C Tercih ve Tanıtım Günleri 2018"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 20:10 | Son Güncelleme

İÜ ve İÜ-C, üniversiteyi tercih edecek öğrencileri ve velilerini bilgilendirmek için tanıtım günleri etkinliği düzenledi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜ-C) tercih ve tanıtım günleri başladı.

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde düzenlenen İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tercih ve tanıtım günlerinde öğrenci ve velilere bilgi verildi.

Öğrencilerin öğretim üyeleriyle bir araya geldiği etkinlikte, İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve İÜ-C Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın da tercih ve tanıtım günleri kapsamında kurulan stantları gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Fakülte ve üniversite hakkında bilgi edinen öğrenciler, İÜ ve İÜ-C'nin tarihi, yerleşkeleri, burs, beslenme, barınma, spor, sağlık ve sosyal olanakları, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları gibi pek çok konuda bilgilendirildiler.

Tüm fakülte ve yüksek okulların katıldığı İÜ ve İÜ-C Tercih ve Tanıtım Günleri 2018'de Teknoloji Transfer Merkezi, Öğrenci Kültür Merkezi, Merkez Kütüphane, Rehberlik ve Danışmanlık Birimi, Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Erasmus, Mevlana ve Farabi Ofisleri, Kariyer Geliştirme Merkezi, Öğrenci Kültür Merkezi ve Spor Birliği Kulübü de öğrenciler için stant açtı.

Aday öğrenciler, İÜ ve İÜ-C'nin tercih ve tanıtımlarıyla ilgili tüm bilgilere, üniversitenin sosyal medya hesaplarından ulaşabiliyor.

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