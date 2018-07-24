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Ivanka Trump moda tasarım şirketini kapatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 23:50 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, kendi adını taşıyan giyim ve ayakkabı tasarım şirketini kapatmaya hazırlanıyor - Ivanka Trump: - "Bu markayı ilk kurduğumuzda kimse elde edeceğimiz başarıyı tahmin edemezdi. Washington'daki 17 ayın ardından iş hayatına dönüp dönmeyeceğimi veya ne zaman döneceğimi bilmiyorum ama öngörülebilir bir geleceğe kadar odağımın şu anda Washington'da yaptığım işte olacağını biliyorum" - "Dolayısıyla şimdi bu kararı almak takımım ve ortaklarım için tek adil sonuç"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, kendi adını taşıyan giyim ve ayakkabı tasarım şirketini kapatma kararı aldığını belirtti.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu markayı ilk kurduğumuzda kimse elde edeceğimiz başarıyı tahmin edemezdi. Washington'daki 17 ayın ardından iş hayatına dönüp dönmeyeceğimi veya ne zaman döneceğimi bilmiyorum ama öngörülebilir bir geleceğe kadar odağımın şu anda Washington'da yaptığım işte olacağını biliyorum. Dolayısıyla şimdi bu kararı almak takımım ve ortaklarım için tek adil sonuç." ifadelerini kullandı.

4 yıl önce kurulan şirket kısa sürede büyük markalar arasına girmişti.

Ivanka Trump'ın babası tarafından Beyaz Saray'a danışman olarak atanmasının ardından "Ivanka Trump" markasına karşı "Cüzdanına sahip çık" adı altında kampanya başlatılmıştı.

Trump'ın Beyaz Saray'daki görevine başlamasından sonra ABD'deki perakende mağaza zinciri Nordstrom "Ivanka Trump" markasına ait ürünlerin satışını durdurmuştu.

Geçen hafta ise Kanada'nın en büyük perakende satış mağazası Hudson Bay, satış miktarındaki düşüşü gerekçe göstererek "Ivanka Trump" markasını ürün listesinden çıkarmıştı.

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