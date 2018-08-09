ABD'de ünlüler, Başkan Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ı, yönetimin ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin çocuklarından ayırılması politikasına tepki göstermeye çağırdı.

Aralarında komedyen Amy Schumer ve oyuncu Chelsea Handler'ın da bulunduğu ve Ivanka Trump'ın da takip ettiği birçok ünlü isim, sosyal medya platformu Instagram üzerinden "Dear Ivanka (Sevgili Ivanka)" başlığıyla kampanya başlattı.

Kampanyaya destek veren ünlüler, sosyal medyadan mesaj metni yayımladı.

"Sevgili Ivanka" diye başlayan mesajda, Ivanka Trump'ın söz konusu politikaya tepki gösterirken geçmiş zaman kipi kullandığına ancak krizin hala sürdüğüne işaret edildi.

Halihazırda 572 çocuğun hala ailelerinden ayrı olduğu, 400 anne babanın çocukları verilmeden sınır dışı edildiği ve bir çocuğun da ailesinden ayırıldıktan sonra yaşamını yitirdiği kaydedilen mesajda, çocukların tutulduğu yerlerde cinsel ve fiziksel istismara maruz kaldıkları, ailelerin izni olmadan çocuklara psikoterapik ilaçlar verildiği yönündeki iddialar anımsatıldı.