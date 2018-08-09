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Ivanka Trump'a "Göçmen politikası için harekete geç" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 22:39 | Son Güncelleme

ABD'de ünlüler, Başkan Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ı, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin çocuklarından ayrılması politikasına tepki göstermeye çağırdı - Ivanka Trump'tan, ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen M. Nielsen'i de istifaya çağırması istendi

ABD'de ünlüler, Başkan Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ı, yönetimin ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin çocuklarından ayırılması politikasına tepki göstermeye çağırdı.

Aralarında komedyen Amy Schumer ve oyuncu Chelsea Handler'ın da bulunduğu ve Ivanka Trump'ın da takip ettiği birçok ünlü isim, sosyal medya platformu Instagram üzerinden "Dear Ivanka (Sevgili Ivanka)" başlığıyla kampanya başlattı.

Kampanyaya destek veren ünlüler, sosyal medyadan mesaj metni yayımladı.

"Sevgili Ivanka" diye başlayan mesajda, Ivanka Trump'ın söz konusu politikaya tepki gösterirken geçmiş zaman kipi kullandığına ancak krizin hala sürdüğüne işaret edildi.

Halihazırda 572 çocuğun hala ailelerinden ayrı olduğu, 400 anne babanın çocukları verilmeden sınır dışı edildiği ve bir çocuğun da ailesinden ayırıldıktan sonra yaşamını yitirdiği kaydedilen mesajda, çocukların tutulduğu yerlerde cinsel ve fiziksel istismara maruz kaldıkları, ailelerin izni olmadan çocuklara psikoterapik ilaçlar verildiği yönündeki iddialar anımsatıldı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Bu istismarlar, babanın gözetiminde ve ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen M. Nielsen'in liderliğinde oldu. Bu ırkçı, insanlık dışı ve vicdansız istismarları hemen bitirin! Senden Bakan Nielsen'i istifaya çağırmanı istiyoruz."

Ivanka Trump, konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

- "Berbat bir durumdu"

Ivanka Trump, geçen perşembe yaptığı açıklamada, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin çocuklarından ayrılmasını "Berbat bir durumdu" diye nitelemişti.

Yasa dışı göçün oldukça karmaşık bir konu olduğunu ve kendi annesi Ivana'nın da zamanında eski adıyla Çekoslovakya, yeni adıyla Çekya'dan göç ettiğini anımsatan Ivanka Trump, "Ama biz bir hukuk devletiyiz. Annem bu ülkeye yasal yollardan geldi." diye konuşmuştu.

Trump yönetiminin kurduğu göçmenlik merkezlerinde birkaç hafta içinde 2 binden fazla çocuk ailelerinden ayrılmıştı. Trump, önceki ay yayımladığı başkanlık kararnamesiyle uygulamanın sonlandırılarak ebeveynlerle çocukların yeniden birleştirilmesi ve aynı yerde tutulması talimatını vermişti.

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Donald Trump Ivanka Trump

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