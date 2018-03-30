İvrindi’de kurs bitiren çiftçilere törenle belgeleri verildi

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde, İvrindi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Küçükyenice Mahallesinde düzenlenen Evde Çocuk Bakımı, Koyun Yetiştiriciliği ve Süt sığırı Yetiştiricisi kurslarını bitiren vatandaşlara törenle belge verildi. Kırsal Küçükyenice Mahallesinde Muhtar Hayrettin Sağlam ve Okul Müdürü Cemil Yılmaz’ın katkılarıyla düzenlenen belge dağıtım töreninde büyük coşku yaşandı.

İvrindi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Arif Kunduzcu konuşmasında, gelişmenin ve yükselmenin temelinin eğitim olduğunu vurgularken, Küçükyenice halkına, eğitime ve öğrenmeye verdikleri önemden dolayı teşekkür etti. İvrindi Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Karabıyık da Küçükyenice Mahallesi halkının bu heyecanını takdir ettiğini belirterek, belge alanlara hayırlı olsun dileğinde bulundu. Koyun Yetiştiriciliği ve Süt Sığırı Yetiştiricisi kurslarını bitiren vatandaşlara, İvrindi Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Karabıyık, AK Parti İlçe Başkanı Recep Akantaş, İlçe Müftüsü Mehmet Emin Yıldırım, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Özgür Turhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, Kepsut Orman İşletme Şefi Fatih Yılmaz tarafından belgeleri verildi. Törenin ardından katılımcılara, eğiticiliğini Ümmü Varlık’ ın yaptığı Evde Çocuk Bakımı kursuna devam eden kadınların hazırladığı yemekler ikram edildi. İvrindi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Arif Kunduzcu, kursiyerlere ve yemeği hazırlayan kadınlara teşekkür etti. Müdür Kunduzcu, kırsal mahallelerde düzenlenen kursların yoğun ilgi gördüğünü söyledi.