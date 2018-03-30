HABER

İvrindi’de kurs bitiren çiftçilere törenle belgeleri verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 13:11 | Son Güncelleme

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde, İvrindi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Küçükyenice Mahallesinde düzenlenen Evde Çocuk Bakımı, Koyun Yetiştiriciliği ve Süt sığırı Yetiştiricisi kurslarını bitiren vatandaşlara törenle belge verildi.

İvrindi’de kurs bitiren çiftçilere törenle belgeleri verildi

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde, İvrindi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Küçükyenice Mahallesinde düzenlenen Evde Çocuk Bakımı, Koyun Yetiştiriciliği ve Süt sığırı Yetiştiricisi kurslarını bitiren vatandaşlara törenle belge verildi. Kırsal Küçükyenice Mahallesinde Muhtar Hayrettin Sağlam ve Okul Müdürü Cemil Yılmaz’ın katkılarıyla düzenlenen belge dağıtım töreninde büyük coşku yaşandı.
İvrindi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Arif Kunduzcu konuşmasında, gelişmenin ve yükselmenin temelinin eğitim olduğunu vurgularken, Küçükyenice halkına, eğitime ve öğrenmeye verdikleri önemden dolayı teşekkür etti. İvrindi Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Karabıyık da Küçükyenice Mahallesi halkının bu heyecanını takdir ettiğini belirterek, belge alanlara hayırlı olsun dileğinde bulundu. Koyun Yetiştiriciliği ve Süt Sığırı Yetiştiricisi kurslarını bitiren vatandaşlara, İvrindi Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Karabıyık, AK Parti İlçe Başkanı Recep Akantaş, İlçe Müftüsü Mehmet Emin Yıldırım, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Özgür Turhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, Kepsut Orman İşletme Şefi Fatih Yılmaz tarafından belgeleri verildi. Törenin ardından katılımcılara, eğiticiliğini Ümmü Varlık’ ın yaptığı Evde Çocuk Bakımı kursuna devam eden kadınların hazırladığı yemekler ikram edildi. İvrindi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Arif Kunduzcu, kursiyerlere ve yemeği hazırlayan kadınlara teşekkür etti. Müdür Kunduzcu, kırsal mahallelerde düzenlenen kursların yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

İvrindi’de kurs bitiren çiftçilere törenle belgeleri verildi

İvrindi’de kurs bitiren çiftçilere törenle belgeleri verildi

İvrindi’de kurs bitiren çiftçilere törenle belgeleri verildi

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! Karısını evde başka bir erkekle yakaladı!
Cemaat yurdunda vefat ettiCemaat yurdunda vefat etti
Meriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kaybolduMeriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kayboldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

CHP’li vekil Facebook'tan canlı yayın yaparken emojileri açık unutunca olanlar oldu!

CHP’li vekil Facebook'tan canlı yayın yaparken emojileri açık unutunca olanlar oldu!

FETÖ'den yakalanan şike davası hakimi Bursa'da yakalandı!

FETÖ'den yakalanan şike davası hakimi Bursa'da yakalandı!

Son dakika gelişmesi! Şırnak'ta operasyon başlatıldı!

Son dakika gelişmesi! Şırnak'ta operasyon başlatıldı!

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

KPSS 2018 Sağlık Bakanlığı 9000 personel alımı branş listesi ve kontenjanları açıklandı!

KPSS 2018 Sağlık Bakanlığı 9000 personel alımı branş listesi ve kontenjanları açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.