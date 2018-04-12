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'İYİ HAL' İNDİRİMİ KARARI PROTESTO EDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 20:14 | Son Güncelleme

Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA Küçükçekmece'de, Abdullah Melih Barış'ın, Nurcan Arslan'ı ruhsatsız tabancayla öldürmek suçlamasıyla yargılandığı davada, 'iyi hal' indirimi uygulanarak, müebbet hapis cezasına çarptırılması Arslan'ın yakınları ve arkadaşları tarafından protesto edildi.

Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA
Küçükçekmece'de, Abdullah Melih Barış'ın, Nurcan Arslan'ı ruhsatsız tabancayla öldürmek suçlamasıyla yargılandığı davada, 'iyi hal' indirimi uygulanarak, müebbet hapis cezasına çarptırılması Arslan'ın yakınları ve arkadaşları tarafından protesto edildi.
Küçükçekmece'de, 2016 yılında, Nurcan Arslan'ı ruhsatsız tabancasıyla 11 el ateş ederek öldürmek suçlamasıyla Abdullah Melih Barış'ın, yargılandığı dava bugün karara bağlandı. Sanık Abdullah Melih Barış önce ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme 'iyi hal' indirim uygulayarak cezayı müebbet hapse çevirdi. Karara Nurcan Arslan'ın yakınları ve arkadaşları tepki gösterdi. Halkalı, Esentepe Sokak'ta toplanan bir grup kadın, 'Erkek adalet değil, gerçek adalet' pankartı açarak basın açıklaması yaptı.

"KADIN CİNAYETLERİNDE İYİ HAL, TAHRİK İNDİRİMİ DEĞİL, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTİYORUZ"
Nurcan Arslan'ın bir yakının okuduğu açıklamada, "Nurcan Arslan, sokak ortasında 11 kurşunla öldürüldü. Nurcan Arslan bu mahallede yaşayan bir kadındı. Dava süreci 2 buçuk yıl sonra karar aşamasına geldi. Bugün Nurcan Arslan'ın katili için karar verildi. Savcının ağırlaştırılmış müebbet talebine rağmen heyet 'iyi hal' indirimi uygulayarak, müebbet hapis cezasına karar verdi. Bizler ilk günkü acımızla gerek mahkeme koridorlarını gerek sokakları boş bırakmadık. Kadın cinayetlerinde 'iyi hal' tahrik indirimi değil, ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz. Kadın cinayetleri politiktir. Türkiye'de her gün üç kadın, erkek şiddetiyle katlediliyor. Nurcan bu kadınlardan bir tanesiydi. Yarın başka bir kadın da olabilir" ifadeleri yer aldı.
Kadınlar basın açıklamasının ardından buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Kadınların toplanması
-Pankart açılması
-Basın açıklaması
-Genel ve detaylar

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