İZMİR (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelen kruvaziyer ile gelen yabancı turistler için İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'nde klasik müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Dubai Limanı'ndan çıkış yapan ve Kuşadası Ege Port Limanı'na yanaşan Azamara Journey gemisinin yolcuları için Efes Antik Kenti'nde program düzenlendi.

Antik kente gelen misafirler kırmızı halıyla karşılanırken, konukların başlarına Roma dönemine ait el yapımı taçlar takıldı.

Odeon Tiyatrosu giriş kapısında bekleyen görevliler ise Roma askeri kostümlerini giydi.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte İzmir Oda Orkestrası tarafından klasik müzik besteleri çalındı.

- "Hepsi burada kendilerine ait bir şey buldular"

Geminin acente yetkilisi Leyla Servet Öner, gazetecilere yaptığı açıklamada, gemideki 850 yolcunun tamamının konsere katıldığını söyledi.

Öner, "Tabii ki bunlar bizi çok mutlu eden olaylardır. Bunun devamlarını diliyoruz. Daha çok gelmelerini diliyoruz. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Biz 2019 yılında da çok ümitliyiz. Barış ve güvenin olduğu bir Türkiye'de eminim sefer sayıları artacaktır." ifadelerini kullandı.

Turistlerin gezdikleri bölgeleri çok sevdiğini aktaran Öner, şunları dile getirdi:

"Kuşadası'nı, Türk insanını, yemeklerini, Efes'i, Meryem Ana'yı, İsabey Camisi'ni çok sevmişler. Hepsi gerçekten burada kendilerine ait bir şey buldular. Bazı yolcular ise 'Biz Türkiye hakkında böyle düşünmüyorduk. Şu anda algımız tamamen değişti. İyi ki Türkiye’ye gelmişiz' diyenlerle de karşılaştık."

Gemi bu gece Kuşadası limanından ayrılacak.