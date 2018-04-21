İYİ Parti 24 Haziran'daki erken seçime katılabilecek mi? İşte son durum

YSK, Ocak ayı içinde yayınladığı listede seçime yeterliliğine sahip partiler arasında İYİ Parti’ye yer vermemişti. Seçim tarihi olarak 24 Haziran’ın belirlenmesi ile birlikte YSK, İYİ Parti’nin durumunu bir defa daha Yargıtay’a sunacak. Ancak, YSK yetkilileri, yasal bir değişiklik yapılmaması durumunda, İYİ Parti’nin seçimlere altı ay kala belli orandaki ilçe kongrelerini tamamlamadığı gerekçesiyle 24 Haziran seçimlerine katılamayacağını dile getirdi.
MHP'DE KARŞILIK BULMADI
AK Parti'nin, İYİ Parti’nin seçimlere girmesinin önünün açılması konusunda gerekirse yasal değişiklik yapılarak 6 aylık sürenin 3 aya indirilmesi önerisinin MHP nezdinde karşılık bulmadığı öğrenildi.
AK PARTİ'NİN VAZGEÇTİĞİ BELİRTİLİYOR
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin bu öneriye itiraz etmesi nedeniyle AK Parti’nin gündeme getirdiği bu formülden vazgeçtiği belirtiliyor. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal da İYİ Parti'nin seçime katılma yeterliliği ile ilgili tartışmalarını, “Biz her zaman demokrasinin tesisinden yana olduk, bu çerçevede seçime girmek için yasalarla belirlenmiş şartları taşıyan partilerin 24 Haziran’da seçmenin karşısına çıkmasından yanayız. Ama kendi eksikliklerini bize fatura etmeye kalkışmasınlar” şeklinde değerlendirdi.
Türkiye gazetesi
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