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İYİ Parti 24 Haziran'daki erken seçime katılabilecek mi? İşte son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 06:14 | Son Güncelleme

Milyonlarca vatandaş İYİ parti erken seçime katılabilecek mi? sorusunun cevabını merak ediyor. Genel Başkanlığını Meral Akşener’in yürüttüğü İYİ Parti’nin 24 Haziran’da seçimlere katılıp katılamayacağı konusundaki belirsizlik sürüyor.

İYİ Parti 24 Haziran'daki erken seçime katılabilecek mi? İşte son durum

YSK, Ocak ayı içinde yayınladığı listede seçime yeterliliğine sahip partiler arasında İYİ Parti’ye yer vermemişti. Seçim tarihi olarak 24 Haziran’ın belirlenmesi ile birlikte YSK, İYİ Parti’nin durumunu bir defa daha Yargıtay’a sunacak. Ancak, YSK yetkilileri, yasal bir değişiklik yapılmaması durumunda, İYİ Parti’nin seçimlere altı ay kala belli orandaki ilçe kongrelerini tamamlamadığı gerekçesiyle 24 Haziran seçimlerine katılamayacağını dile getirdi.

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MHP'DE KARŞILIK BULMADI

AK Parti'nin, İYİ Parti’nin seçimlere girmesinin önünün açılması konusunda gerekirse yasal değişiklik yapılarak 6 aylık sürenin 3 aya indirilmesi önerisinin MHP nezdinde karşılık bulmadığı öğrenildi.

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AK PARTİ'NİN VAZGEÇTİĞİ BELİRTİLİYOR

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin bu öneriye itiraz etmesi nedeniyle AK Parti’nin gündeme getirdiği bu formülden vazgeçtiği belirtiliyor. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal da İYİ Parti'nin seçime katılma yeterliliği ile ilgili tartışmalarını, “Biz her zaman demokrasinin tesisinden yana olduk, bu çerçevede seçime girmek için yasalarla belirlenmiş şartları taşıyan partilerin 24 Haziran’da seçmenin karşısına çıkmasından yanayız. Ama kendi eksikliklerini bize fatura etmeye kalkışmasınlar” şeklinde değerlendirdi.

Türkiye gazetesi

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
çok da fi fi %3 oy bile alamayacak Fetonun ablası , seçime katılsa bize ne , katilmasa ne...
size göre AKP li olmayan herkes fetöcü. İnternett araştır senin Cumhurbaşkanın fetönün elini öptüğü resimleri gör, eskiden Türkiye deki nüfusun yarısından çoğu fetöcü idi, asıl yüzü meydana çıkınca çok bir gurup kaldı. onun için AKP li olmayanları fetöcü diye suçlamayın.
sadece yazmış olmak için yazıp duvarı da kirltiyosunuz
sen normal suresi 2019 olmasi gereken secimi erkene al sonra karsi tarafi sucla bunada demokrasi de
10 Aralık'ta olağan genel kurulunu yapıp 68 ilde.teskilatini kuran İyi partiyi seçime sokmayacaklarsa her şey bitmiştir gözümde.
herzamanki gibi kumpasci akp
1.5 yillik yonetme hakkinizdan feragat etme sebebiniz iyice anlaşıldı. Daha gecen hafta ekonomi kanatlandi diyordun. Bu sefer de memleketin iflas ettigini bahceliden mi ogrendin?
Yaptiklari anayasayi ilk cigneyen yine kendileri oldu. Anayasada secimler 2019 yapilir yaziyo. Yuzde 51 in kararina saygi duyun. Halk size 2019 da yapilacak diye oy verdi evet dedi.
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