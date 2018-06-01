İYİ Parti Aleyna Tilki'den özür diledi!

İYİ Parti'nin 19 Mayıs'ta çıkan seçim şarkısı müzik dinleme platformu Spotify'da ilk sırada yer aldı.

"KUSURA BAKMA ALEYNA"

İYİ Parti'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şarkıcı Aleyna Tilki ve aranjör Emrah Karaduman da etiketlenerek, "19 Mayıs'ta yayınlanan Yüzünü Güneşe Dön şarkımız Spotify 1 de. Kusura bakma Aleyna Tilki,Emrah Karaduman" mesajı paylaşıldı.





