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İYİ Parti Aleyna Tilki'den özür diledi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 16:04 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin 'Yüzünü Güneşe Dön' isimli seçim şarkısı Spotify'da Aleyna Tilki'yi geçerek ilk sıraya yerleşince partinin sosyal medya hesabından genç şarkıcıya ilginç bir mesaj gönderildi.

İYİ Parti Aleyna Tilki'den özür diledi!

İYİ Parti'nin 19 Mayıs'ta çıkan seçim şarkısı müzik dinleme platformu Spotify'da ilk sırada yer aldı.

"KUSURA BAKMA ALEYNA"

İYİ Parti'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şarkıcı Aleyna Tilki ve aranjör Emrah Karaduman da etiketlenerek, "19 Mayıs'ta yayınlanan Yüzünü Güneşe Dön şarkımız Spotify 1 de. Kusura bakma Aleyna Tilki,Emrah Karaduman" mesajı paylaşıldı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
sen anca Aleyna Tilki'yi geçersin zaten
şişirin bakalım şişirin ip yi.nasıl olsa 24 haziranda balon gibi patlıcak :)
Anca onla yarışırsınız
bunlarda kendilerini sanatcimi zannediyorki şımarık şey
Çok dandik bir mesele daga
Nerenin listesiymiş bu şarkıların çoğunu hayatımda ilk kez görüyorum
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