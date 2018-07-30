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İYİ Parti Başkanlık divanı Akşener'in tek aday gösterilmesini teyit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 18:40 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, Genel Başkan Meral Akşener'in de katıldığı Başkanlık Divanı toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "İYİ Parti Başkanlık Divanı 'Kongrede Tek Aday' kararını teyit etti" dedi.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)- İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, Genel Başkan Meral Akşener'in de katıldığı Başkanlık Divanı toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "İYİ Parti Başkanlık Divanı 'Kongrede Tek Aday' kararını teyit etti" dedi.
Çıray, yaptığı açıklamada İYİ Parti Başkanlık Divanının, bugün yeniden Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandığını belirtti. Toplantıda, 12 Ağustos’ta yapılacak olan 2. Olağanüstü Kongrenin değerlendirilip ve hazırlıklar için teknik ekipler oluşturulduğunu söyleyen Çıray, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Başkanlık Divanı’nın daha önce almış olduğu karar ve delegelerimizin iradesi gereği; Genel Başkanımızın, kongrede 'Delegelerin önerisiyle' yeniden ve tek Genel Başkan Adayı olarak gösterilmesi kararı teyit edilmiştir. Daha önce medya aracılığıyla milletimize tebliğ edilen karar, toplantıda sayın Genel Başkanımıza da arz edilmiştir. İYİ Parti’nin gündeminde, 12 Ağustos’taki kongremiz ve yerel seçim çalışmaları vardır."

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