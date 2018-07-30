İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısında, Genel Başkan Meral Akşener'in olağanüstü kongrede "delegelerin önerisiyle" yeniden ve tek genel başkan adayı olarak gösterilmesi kararının teyit edildiği bildirildi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin Başkanlık Divanı'nın Genel Başkan Akşener başkanlığında toplandığını belirtti.

Toplantıda, 12 Ağustos'taki ikinci olağanüstü kongrenin değerlendirildiğini ve hazırlıklara ilişkin teknik ekiplerin oluşturulduğunu belirten Çıray, şunları kaydetti:

"Başkanlık Divanı'nın daha önce almış olduğu karar ve delegelerimizin iradesi gereği Genel Başkanımızın, kongrede 'delegelerin önerisiyle' yeniden ve tek genel başkan adayı olarak gösterilmesi kararı teyit edilmiştir.

Daha önce medya aracılığıyla milletimize tebliğ edilen karar, toplantıda Sayın Genel Başkanımıza da arz edilmiştir.

İYİ Parti'nin gündeminde, 12 Ağustos'taki kongremiz ve yerel seçim çalışmaları vardır."

