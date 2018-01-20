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İYİ Parti Bursa Kurucu İl Başkanı Yılmaz toplantıda kalp krizi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 17:00 | Son Güncelleme 25 dakika önce

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA) - İYİ Parti'nin Bursa teşkilatlanmasından sorumlu kurucu il başkanı Yüksel Yılmaz, partisince düzenlenen bir toplantıda konuşma yaptıktan sonra kalp krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz, henüz hayati tehlikeyi atlatamadı.

İYİ Parti'nin tanıtımı amacıyla bugün Mustafakemalpaşa ilçesinde belediyeye ait düğün salonunda toplantı düzenlendi. Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı toplantıda konuşma yapan İYİ Parti'nin Bursa'daki teşkilatlanmasından sorumlu kurucu il başkanı Yüksel Yılmaz, sözlerini bitirdikten sonra yerine geçti. Yılmaz sandalyeye oturduktan kısa süre sonra fenalaştı. Yüksel Yılmaz, İYİ Parti'nin il yönetim kurulu üyesi Dr. Yahya Bahadır'ın ilk müdahalesinin ardından partililer tarafından çağrılan ambulans ile ilçedeki devlet hastanesine götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz burada yapılan müdahaleden sonra ambulansla Bursa'ya Kalp Aritmi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Yüksel Yılmaz'ın hayati tehlikeyi atlatamadığı ifade edildi.

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