İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı'ndaki görüntü şoke etti!

İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı binasında bir parti çalışanının bacak bacak üstüne atıp Türk bayrağını ayaklarının altına aldığı skandal görüntü ortaya çıktı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da olay fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medyada skandal görüntüye ilişkin büyük tepkiler gösterilirken sorumlu kişi hakkında gereğinin yapılması çağrısında bulunuldu.

AK PARTİ MERKEZ İLÇE BAŞKANI'NDAN SERT AÇIKLAMA

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek'te konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

Adını tarihe altın harflerle yazan Çanakkale’miz de rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı Türk Bayrağının İYİ Parti İl Başkanlığı balkonunda bir partilinin ayaklarının altında olduğuna maalesef şahit olduk.

Bu kabul edilemez durum kentimizde de büyük tepkiye yol açmıştır. İYİ Parti saflarında siyaset yapan ve bu yolda giden ayrıca milliyetçiliği iyi bildiğini düşündüğümüz vatandaşlarımızın da yaşanan bu vahim olaya tepkisiz kalmayacakları düşüncesindeyim.

Yaşanan olay ile ilgili öncelikle o şahsı esefle kınıyor İYİ Parti İl Başkanı Avukat Eşref Bener Varol’un konu ile ilgili gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyor ve konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyorum.

