Hürriyet gazetesi köşe yazarı Uğur Gürses'in 'İYİ Parti’de bir garip değişiklik' başlıklı yazısından bir bölüm:

İYİ Parti Başkanlık Divanı listesi açıklanınca görüldü ki “Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı” koltuğunda Durmuş Yılmaz yerine eski bakan ve eski Hazine Müsteşarı Ayfer Yılmaz’ın adı yer alıyordu.

Şaşırtıcıydı çünkü iki hafta önce bizzat Genel Başkan Meral Akşener’in sonuna kadar izlediği bir ekonomi sunumu yapan ve yola çıkarlarken “Ben başbakan olacağım, o da benim ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcım olacak” dediği Durmuş Yılmaz şevkle görevinin başındaydı.

Açıklamanın 5 Nisan günü gelmesi de ilginç bir tesadüftü; 1994’teki ekonomik kriz “5 Nisan kararları” olarak bilinen sert önlemlerle tedavi edilmeye başlanmıştı. O dönem krizde değiştirilen Hazine Müsteşarının yerine Ayfer Yılmaz atanmıştı.

Önceki gün bunu Twitter’da paylaşınca dün Meral Akşener aradı. Şunları anlattı: Birincisi görev almamayı Durmuş Yılmaz kendisi talep etti. Parti faaliyetleri ve ziyaretlere sağlık nedeniyle katılmasının bir süre mümkün olamayacağını söyledi. İkincisi aramızda herhangi bir sorun yok. Üçüncüsü, “Durmuş Yılmaz bizim abimiz, ekonomi başdanışmanım olarak yanımızda olacak.”