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İYİ Parti’de bir garip değişiklik

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 04:38 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi köşe yazarı Uğur Gürses, İYİ Parti'de yaşanan değişikliği köşesine taşıdı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin yeni Başkanlık Divanı'nda, daha önce Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığını yürüten eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'a yer vermemişti.

İYİ Parti’de bir garip değişiklik

Hürriyet gazetesi köşe yazarı Uğur Gürses'in 'İYİ Parti’de bir garip değişiklik' başlıklı yazısından bir bölüm:

İYİ Parti Başkanlık Divanı listesi açıklanınca görüldü ki “Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı” koltuğunda Durmuş Yılmaz yerine eski bakan ve eski Hazine Müsteşarı Ayfer Yılmaz’ın adı yer alıyordu.

Şaşırtıcıydı çünkü iki hafta önce bizzat Genel Başkan Meral Akşener’in sonuna kadar izlediği bir ekonomi sunumu yapan ve yola çıkarlarken “Ben başbakan olacağım, o da benim ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcım olacak” dediği Durmuş Yılmaz şevkle görevinin başındaydı.

Açıklamanın 5 Nisan günü gelmesi de ilginç bir tesadüftü; 1994’teki ekonomik kriz “5 Nisan kararları” olarak bilinen sert önlemlerle tedavi edilmeye başlanmıştı. O dönem krizde değiştirilen Hazine Müsteşarının yerine Ayfer Yılmaz atanmıştı.

Önceki gün bunu Twitter’da paylaşınca dün Meral Akşener aradı. Şunları anlattı: Birincisi görev almamayı Durmuş Yılmaz kendisi talep etti. Parti faaliyetleri ve ziyaretlere sağlık nedeniyle katılmasının bir süre mümkün olamayacağını söyledi. İkincisi aramızda herhangi bir sorun yok. Üçüncüsü, “Durmuş Yılmaz bizim abimiz, ekonomi başdanışmanım olarak yanımızda olacak.”

Benim de öğrendiğime göre Yılmaz ayağındaki bir rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacak.

Durmuş Yılmaz’a sordum gelişmeleri; Yılmaz, sağlık nedeniyle partiye gidemeyeceğini bildirdiğini doğruladı. Ancak, Başkanlık Divanı’na katılmama talebini Akşener’e ilettiğini, ayrıca bu konuda bir “Whatsapp” mesajı ilettiğini de anlattı. Mesajın içeriği neydi? Yılmaz, “Bu konu bende kalsın” şeklinde yanıtladı.

Durmuş Yılmaz dün akşam saatlerinde Twitter’dan bir açıklama yaparak; “İYİ Parti Genel Sekreterliği bugün bir basın açıklaması yaparak şahsımın talebi doğrultusunda Genel Başkan Yardımcılığından affedilerek Genel Başkan Başdanışmanlığına atandığımı duyurmuştur. İfadenin birinci kısmı doğru olup (Genel Başkan nedenini sorursa söylerim), ikinci kısmıyla ilgili bir talebim olmamıştır, olmayacaktır. Parti üyeliğim, Kurucular Kurulu ve GİK üyeliğim devam etmektedir. Bu çerçevede çalışmalarıma devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla arz ederim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü Meral Akşener Durmuş Yılmaz

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