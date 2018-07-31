İYİ Parti'de büyük şok! Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Beker istifa etti!

Meral Akşener belirsizliği yaşayan ve 12 Ağustos'ta olağanüstü kurultaya giden İYİ Parti'de, Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Beker görevinden istifa etti. Oğuzhan Beker yazılı olarak yaptığı istifa açıklamasında “Kongre sürecinde hem sayın genel başkanımızın elini rahatlatmak hem de üzerine aldığı sorumlulukta üzerimize düşen payın gereği olarak görevimden istifa ediyorum” dedi.
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