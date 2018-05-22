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İYİ Parti'de erken seçim öncesi deprem! Uşak'ta 14 kişi birden istifa etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 16:35 | Son Güncelleme

İYİ Parti Uşak’ta dün açıklanan aday listesinin ardından, İl Yönetim Kurulu üyesi 14 kişi istifa ettiklerini duyurdu. Krizin devam etmesi halinde istifaların arkasının geleceği öğrenildi.

İYİ Parti'de erken seçim öncesi deprem! Uşak'ta 14 kişi birden istifa etti!

Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na dün sunmasının ardından, Uşak adaylarının sıralaması şok etkisi oluşturdu.

UŞAK'TAKİ TEŞKİLATIN ÖNEMLİ İSİMLERİ

Meral Akşener ile birlikte İYİ Parti’nin kurulmasında başından bu yana yer alan ve Uşak’taki teşkilatların kurulmasında da yer alan önemli isimler gerekçeli istifa dilekçelerini imzalayıp dilekçeyi parti yönetimine verdiler.

İstifa dilekçesinde imzası bulunan 6 il başkan yardımcısı, 1 il muhasibi ve 7 il yönetim kurulu üyesi gerekçeli açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"ELEŞTİRDİĞİMİZ YÖNETİM ŞEKLİNDE HİÇBİR FARKI YOK"

“Partinizin kurucu üyesi ve halihazırda il yönetim kurulu üyesi bulunmaktayız. Ülkemizin keskin bir virajdan geçtiği bu günlerde; ülkemizin içerisinde bulunduğu ve uzun zamandır sürüklendiği gidişten kurtulması için bir umut olarak gördüğümüz İYİ Parti’nin kuruluşundan bu güne kadar maddi ve manevi olarak özveri ile çalıştık. Ancak gelinen nokta itibari ile partinin yönetim tarzının, karar alma mekanizmasının ve yönetim anlayışının, bu güne kadar eleştirdiğimiz ve değiştirmek için çalıştığımız üstün irade, dar oligarşik yönetim şekli ile hiçbir farkının olmadığını görmüş bulunmaktayız.

"LİYAKATİN VE AHDE VEFANIN OLMADIĞI BİR YAPI"

Fikrimizin sorulmadığı, mutlak itaatin esas alındığı bir anlayışı kabullenmemiz mümkün değildir. Liyakatin ve ahde vefanın olmadığı bir yapının içerisinde ülkemize ve şehrimize katkı sunamayacağımızı düşündüğümüzden partinizdeki tüm görevlerimizden ve üyeliğinden istifa ediyoruz.” (İHA)

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