İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Aytun Çıray yaptığı açıklamada, “Başta Sayın Akşener ve İYİ Partililer hiçbir zaman kurucularına nankörlük yapmayacaklardır” ifadelerini kullanarak şunları aktardı:

“'Pardon ama siz Meral Hanım’ı ne sandınız ki?' başlıklı yazınızda Sayın Akşener’in bağlamından koparılarak verilen, 'Bunlar milleti İsmet Paşa’ya Fatiha okutacak hale getirdiler' sözlerini yorumlamışsınız. Sayın Akşener’in bu sözleri ile Tayyip Bey’i/AKP’yi kast ederek, 'Baskıda, zulümde İsmet Paşa’yı bile geçtiler' demek istediğini ifade etmişsiniz ve Meral Hanım’ın peşine 'şuursuzca' takılan CHP’li seçmenleri geri dönmeleri için uyarmışsınız.

Dün Sayın Akşener’in bilgisi dahilinde, partimizin resmi görüşünü bildirmek için yaptığım açıklamaları milletin bilgilenme hakkına saygıyla yayınlamanız ricası ile size de gönderiyorum: