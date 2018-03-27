İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Aytun Çıray yaptığı açıklamada, “Başta Sayın Akşener ve İYİ Partililer hiçbir zaman kurucularına nankörlük yapmayacaklardır” ifadelerini kullanarak şunları aktardı:
“'Pardon ama siz Meral Hanım’ı ne sandınız ki?' başlıklı yazınızda Sayın Akşener’in bağlamından koparılarak verilen, 'Bunlar milleti İsmet Paşa’ya Fatiha okutacak hale getirdiler' sözlerini yorumlamışsınız. Sayın Akşener’in bu sözleri ile Tayyip Bey’i/AKP’yi kast ederek, 'Baskıda, zulümde İsmet Paşa’yı bile geçtiler' demek istediğini ifade etmişsiniz ve Meral Hanım’ın peşine 'şuursuzca' takılan CHP’li seçmenleri geri dönmeleri için uyarmışsınız.
Dün Sayın Akşener’in bilgisi dahilinde, partimizin resmi görüşünü bildirmek için yaptığım açıklamaları milletin bilgilenme hakkına saygıyla yayınlamanız ricası ile size de gönderiyorum:
Atatürk’le beraber kurucu ve kurtarıcılarımızın önde gelenlerinden olan merhum İsmet İnönü tartışmasız saygıyı hak eder.
Her siyasetçi gibi onun da siyasi faaliyetleri tartışılabilir, tartışılıyor da zaten.
Sayın Erdoğan’ın yıllardır, bazen hakarete varacak kadar eleştirdiği merhum İnönü, tek partili hayattan çok partili hayata geçme kararı almış ve cumhurbaşkanı olduğunda Demokrat Parti’nin bir deklârasyonu ile CHP Genel Başkanlığından ayrılma faziletini göstermiştir. Sayın Erdoğan ise tam aksine cumhurbaşkanlığını parti başkanlığına indirgemiş ve çok partili hayattan tek adam devletine geçme gayretindedir. İşte Sayın Akşener’in 'Bunlar milleti İsmet Paşa’ya Fatiha okutacak hale getirdiler' demesinin nedeni budur.
Yaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldi
Sivas'ta kadın sürücü şaşırttı! Aracını yol ortasına park etti
Erdoğan'dan AB'ye çağrı: 'Birlikte çalışalım'
Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!
Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü
YouTube müzik dinleyenleri 'bunaltacak'
Tiangong-1 uzay istasyonu Türkiye’ye düşebilir
İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner
MEB'den milyonları ilgilendiren açıklama! Liselere kayıtlar nasıl olacak?
Çin'den dünyaya çağrı!
Canlı yayında göğüslerine bakmamak için kendileriyle mücadele ettiler!
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum