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İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 07:24 | Son Güncelleme

Aytun Çıray, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in “Bunlar milleti İsmet Paşa’ya Fatiha okutacak hale getirdiler” sözlerini eleştiren Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a yanıt verdi.

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Aytun Çıray yaptığı açıklamada, “Başta Sayın Akşener ve İYİ Partililer hiçbir zaman kurucularına nankörlük yapmayacaklardır” ifadelerini kullanarak şunları aktardı:

“'Pardon ama siz Meral Hanım’ı ne sandınız ki?' başlıklı yazınızda Sayın Akşener’in bağlamından koparılarak verilen, 'Bunlar milleti İsmet Paşa’ya Fatiha okutacak hale getirdiler' sözlerini yorumlamışsınız. Sayın Akşener’in bu sözleri ile Tayyip Bey’i/AKP’yi kast ederek, 'Baskıda, zulümde İsmet Paşa’yı bile geçtiler' demek istediğini ifade etmişsiniz ve Meral Hanım’ın peşine 'şuursuzca' takılan CHP’li seçmenleri geri dönmeleri için uyarmışsınız.

Dün Sayın Akşener’in bilgisi dahilinde, partimizin resmi görüşünü bildirmek için yaptığım açıklamaları milletin bilgilenme hakkına saygıyla yayınlamanız ricası ile size de gönderiyorum:

  1. Atatürk’le beraber kurucu ve kurtarıcılarımızın önde gelenlerinden olan merhum İsmet İnönü tartışmasız saygıyı hak eder.

  2. Her siyasetçi gibi onun da siyasi faaliyetleri tartışılabilir, tartışılıyor da zaten.

  • Sayın Erdoğan’ın yıllardır, bazen hakarete varacak kadar eleştirdiği merhum İnönü, tek partili hayattan çok partili hayata geçme kararı almış ve cumhurbaşkanı olduğunda Demokrat Parti’nin bir deklârasyonu ile CHP Genel Başkanlığından ayrılma faziletini göstermiştir. Sayın Erdoğan ise tam aksine cumhurbaşkanlığını parti başkanlığına indirgemiş ve çok partili hayattan tek adam devletine geçme gayretindedir. İşte Sayın Akşener’in 'Bunlar milleti İsmet Paşa’ya Fatiha okutacak hale getirdiler' demesinin nedeni budur.

  • Başta Sayın Akşener ve İYİ Partililer hiçbir zaman kurucularına nankörlük yapmayacaklardır.”
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    Anahtar Kelimeler:
    Salcano Gaziantep Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası Ahmet Hakan

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