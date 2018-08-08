İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

İYİ Partili Çıray, Twitter hesabı üzerinden ABD-Türkiye gerilimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çıray, ABD'nin taleplerini yükselttiğini öne sürdü.

'DİKKATLE İZLİYORUZ'

İşte Çıray'ın açıklamaları;

ABD taleplerini yükseltti. Papaz'la birlikte tutuklu tüm Amerikalıların bırakılmasını istiyor. Bizim heyetin kompozisyonuna bakıldığında Halkbank'a gelecek cezanın da konuşulacağı anlaşılıyor. Dikkatle izliyoruz.

ABD taleplerini yükseltti. Papaz'la birlikte tutuklu tüm Amerikalıların bırakılmasını istiyor. Bizim heyetin kompozisyonuna bakıldığında Halkbank'a gelecek cezanın da konuşulacağı anlaşılıyor. Dikkatle izliyoruz. — Aytun Çıray (@AytunCiray) 8 Ağustos 2018

ABD İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Türk-Amerikan ilişkilerindeki son gelişmeleri ele almak üzere Washington'a gelen Türk heyetinin ABD'li yetkililerle görüşmesi sona erdi.

DİYALOGLAR YÜZ YÜZE GERÇEKLEŞECEK

Taraflar arasında krizin aşılması amacıyla yürütülen görüşmeler sonuç verdi, belli konularda ön mutabakat sağlandı. Her iki tarafın da diyalog ve yapıcı tutumun devam ettirilmesinden memnun olduğu ifade edildi.

Diyaloğun sağlıklı ilerlemesi ve sonuç alınabilmesi için görüşmeler bundan sonra yüz yüze gerçekleşecek.



