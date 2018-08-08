HABER

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 21:03 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, sosyal medya üzerinden ABD-Türkiye gerilimi hakkında flaş bir açıklamada bulundu. Çıray yaptığı açıklamada, 'ABD taleplerini yükseltti. Papaz'la birlikte tutuklu tüm Amerikalıların bırakılmasını istiyor.' dedi.

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

İYİ Partili Çıray, Twitter hesabı üzerinden ABD-Türkiye gerilimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çıray, ABD'nin taleplerini yükselttiğini öne sürdü.

'DİKKATLE İZLİYORUZ'

İşte Çıray'ın açıklamaları;

ABD taleplerini yükseltti. Papaz'la birlikte tutuklu tüm Amerikalıların bırakılmasını istiyor. Bizim heyetin kompozisyonuna bakıldığında Halkbank'a gelecek cezanın da konuşulacağı anlaşılıyor. Dikkatle izliyoruz.

ABD İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Türk-Amerikan ilişkilerindeki son gelişmeleri ele almak üzere Washington'a gelen Türk heyetinin ABD'li yetkililerle görüşmesi sona erdi.

DİYALOGLAR YÜZ YÜZE GERÇEKLEŞECEK

Taraflar arasında krizin aşılması amacıyla yürütülen görüşmeler sonuç verdi, belli konularda ön mutabakat sağlandı. Her iki tarafın da diyalog ve yapıcı tutumun devam ettirilmesinden memnun olduğu ifade edildi.

Diyaloğun sağlıklı ilerlemesi ve sonuç alınabilmesi için görüşmeler bundan sonra yüz yüze gerçekleşecek.

PARTNERCan Yaman'ın muhteşem değişimiCan Yaman'ın muhteşem değişimi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Ordu'daki tüm kayıplar karşılanacak!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Ordu'daki tüm kayıplar karşılanacak!
Türkiye'ye kötü haber! 2 buçuk milyon Suriyeli daha...Türkiye'ye kötü haber! 2 buçuk milyon Suriyeli daha...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bomba iddia İYİ parti Aytun Çıray sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi

Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Ordu'daki tüm kayıplar karşılanacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Ordu'daki tüm kayıplar karşılanacak!

Türkiye'ye kötü haber! 2 buçuk milyon Suriyeli daha...

Türkiye'ye kötü haber! 2 buçuk milyon Suriyeli daha...

ABD'de 10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler! 'Kaderi buymuş' dediler

ABD'de 10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler! 'Kaderi buymuş' dediler

Hüseyin Gülerce'den Twitter'da flaş Kılıçdaroğlu açıklaması!

Hüseyin Gülerce'den Twitter'da flaş Kılıçdaroğlu açıklaması!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

Ordu'daki sel felaketinden feci görüntüler!

Ordu'daki sel felaketinden feci görüntüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.