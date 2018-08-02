İYİ Parti'den hükümete Trump Towers'a el koyun çağrısı!

Partisi adına yazılı bir basın açıklaması yapan Çıray, "AKP hükümetinin; karşılık gelen ABD'li bakan/sekreterlerin mal varlıklarına, Trump Towers'a el koymalı. ABD'den alınacak olan 11 milyar dolarlık yolcu uçağı alımını da durdurmalıdır" ifadesini kullandı.
Çıray daha sonra sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama daha yaptı. Çıray "Açıklamam üzerine Trump AVM Yönetim Kurulu Başkanı şahsımı arayarak Trump'la anlaşmalarının sadece isim hakkı konusunda olduğunu, onun da iptali için hukuki girişimde bulunduklarını anlattı. Düzeltir, kendilerinden ve kamuoyundan özür dilerim." mesajını paylaştı.
CHP'de kritik gün! CHP'li muhalifler noter tasdikli imza sayısını açıkladı!
Eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Karakaya'dan idam açıklaması
ABD ile yaptırım krizine Ankara'dan flaş açıklama
Uzmanlar uyardı: Tüm zamanların rekoru sıcaklık kırılacak
İran'dan destek! ABD'nin yaptırım kararına kınama
Alaska Körfezi'ndeki sır çözüldü!
Dil kanseri aft ile karıştırmayın! Dil kanseri belirtileri neler? Dil kanseri tedavisi nasıl yapılır?
Whatsapp'a yeni özellik yakında geliyor!
Stres belirtileri neler? Stresi azaltma yöntemleri neler? Sarılmak stresi azaltıyor!
ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler
Abdulkadir Selvi yazdı... Erken seçim mi geliyor? Ankara bu ihtimali konuşuyor
Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı
Profesyonel turist Tanay işine başladı
MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum