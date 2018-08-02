İYİ Parti'den hükümete Trump Towers'a el koyun çağrısı!

Partisi adına yazılı bir basın açıklaması yapan Çıray, "AKP hükümetinin; karşılık gelen ABD'li bakan/sekreterlerin mal varlıklarına, Trump Towers'a el koymalı. ABD'den alınacak olan 11 milyar dolarlık yolcu uçağı alımını da durdurmalıdır" ifadesini kullandı.

ÇIRAY'DAN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Çıray daha sonra sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama daha yaptı. Çıray "Açıklamam üzerine Trump AVM Yönetim Kurulu Başkanı şahsımı arayarak Trump'la anlaşmalarının sadece isim hakkı konusunda olduğunu, onun da iptali için hukuki girişimde bulunduklarını anlattı. Düzeltir, kendilerinden ve kamuoyundan özür dilerim." mesajını paylaştı.

