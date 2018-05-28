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İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi'den deprem etkisi yaratan sözler: İYİ Parti göründüğü gibi değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 17:10 | Son Güncelleme

İYİ Parti kurucuları arasında yer alan Ruhat Mengi partisinden istifa ettikten sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mengi, İyi Parti'nin göründüğü gibi olmadığını, bunu parti programının açıklandığı toplantıya gittiğinde gördüğünü söyledi.

İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi'den deprem etkisi yaratan sözler: İYİ Parti göründüğü gibi değil

İYİ Parti kurucularından Ruhat Mengi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla partiden istifa ettiğini açıkladı. Mengi açıklamasında istifa kararını milletvekilleri listesi açıklanmadan önce verdiğini belirtti. Partide MHP kökenlilerin tercih edildiğini de yazan Mengi, "Gizli planlara gerek yok" dedi.

Gazeteci Mengi'nin Twitter paylaşımları İYİ Parti'de krize yol açtı. Mengi, yaptığı paylaşımlarla partiye tepki gösterdi. Başta Meral Akşener ve Koray Aydın olmak üzere MHP'lilerin ağırlıkta olduğu partide MHP'li olmayanların vitrin olduğunu ifade eden Mengi, Adana'da milletvekili aday listelerinin hazırlanmasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün etkili olduğunu iddia etti.

‘MHP’YE LAF EDİLMİYOR, GİZLİ PLANLAR YAPILIYOR’

Parti teşkilatları ve milletvekili aday listelerinde MHP'lilerin ağırlığını vurgulayan Mengi, Devlet Bahçeli'ye kızıldığını ancak MHP'ye laf edilmediğini söyleyerek, gizli planlar yapılmamasını istedi.

Mengi, Aydınlık'a yaptığı açıklamada İyi Parti'nin göründüğü gibi olmadığını, bunu parti programının açıklandığı toplantıya gittiğinde gördüğünü söyledi. Toplantıda kendisi gibi 1-2 kişi hariç herkesin MHP'den geldiğini, bu durumun kendisi gibi başkalarını da rahatsız ettiğini belirtti.

İyi Parti'den milletvekili adayı gösterilmediği için istifa ettiği iddialarıyla ilgili konuştuğumuz Mengi, kendisinin herhangi bir çıkar beklentisi olmadığını belirterek, söz konusu iddiaları reddetti.

İŞTE MENGİ’NİN MESAJLARI

“Adana'nın MHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün İyi Parti kadrolarını kendisinin seçtiği Adanalılar tarafından anlatılıyor. Bu işte bir yanlışlık var. MHP'den oy almak tamam da, birlikte çalışmak? Neredeyse tüm ilçeleri MHP'li yapmak? Birçok il ve ilçede durumun Adana'dan farksız olduğu söyleniyor. Belediye başkanı seçimlerinde de MHP'lileri mi aday gösterirler acaba? Birkaç vitrin koyarsın, diğer tarafta Türkiye genelinde MHP'lileri artırırsın. Yok canım, bu kadarı 'Türkiye'de bile' olmamalı!

Sadece Devlet Bahçeli'ye kızıyorlar. Parti'ye laf yok. Dayak yesen bile sus. Neden acaba? Oy gelecekse gelir zaten, gizli planlara gerek yoktur. Şeffaflık dediğin şey siyasete gelmemişse ondan hayır gelmez. Bir ülke ancak dürust, şeffaf yönetimle kurtulur! Oy verirken dikkat! Adayınız veya seçtiğiniz parti acaba dışardan göründüğü gibi mi? Yoksa sizi kendi çıkarına alet etmek için rol mü yapıyor, dikkatle inceleyin. Yanılmak çok kolay ve karşınızdaki siyasetçilerin çoğu 'uzman', unutmayın! Saf ve dürüst aday seçin! Tabanı ne? Asıl soru bu!”

PARTNERSiz onu bir de yakından görün!Siz onu bir de yakından görün!
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İYİ parti Ruhat Mengi istifa

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
bence sen göründüğün gibi değilsin
sende gorunmeden yorum yapıyorsun dana...
demek seni aday göstermediler:))) üzüldük be gülümmm:)))) zuhhaaaaahhh:)) hatta zaaaaaaa xd
Buzdağının altı göründü..
mengi o partiye yakışan biri seğil saten hdp de şansını denesin
yani ikinci bir arka bahçeli olayımı olabilir?
kac lira aldiniz ruhat hanim bu haber icin merak ediyorum iyi parti mhp den kopmus bir parti tabiki mhpliler cogunlukta olacak ne bekliyordunuz onemli olan iyi partinin nasil biryer oldugu degil sizin yaptiginiz bu haberi vererek sizin ne kariniz oldu bu isten soylemeseydiniz ne olacakti soyleyince ne olacak onu gorecegiz ihanetin bedeli ne kadar?
@alper_toygar_1977 illa paramı alması lasım bir yanlışlık görmüş ayrılmış..iftiracı.
anlatamazsın boşuna uğraşma, millet sandığa gömdüğünde anlarlar.
Utanmaz köstebek.
turuva ati
mhpliler demirtasa af isteyen bu kadina oy verirse cok yazik..
beter olun inşallah
2016 mayıs ayında koray aydın meral akşener hakkında fetöcüdür diye tv kanalına açıklaması var. ama ne hikmetse koray aydın aynı partide genel başkan yardımcısı siyaset budur işte
hala kafalarının gerisinde MHP yi ele geçirmek olduğu için MHP ye laf yok, buna engel olan bahçeli düşman sebep bu
çok haklısınız sayın mengi. keza iyi partideki durumu sen anlatmadan öncede tahmin ediyorduk o yüzden vermeyeceğiz tek oy.
Demek istedikleri olmadımı hemen iftira . Allah iftiracılardan çıkarcılardan hırsızlardan yolsuzluk yapanlardan ülkemizi korusun .
Açıklama yaptığı gazete den rengini belli etmiş işte. İyi ki yol yakınken ayrılmış.
miilet vekili aday gösterilmeyen kara çalıyor bence adayıda halk seçmeli
Ortalık çok karışık...
aynı haberi allayıp pullayıp bir daha veriyosunuz, anladık zaten seçimle ilgili haberleri bölüp 10 tane ayrı haber yapmayın, arayada 1-2 tane magazin sıkıştırıyosunuz. başka haber yok heralde. memleket güllük gülistanlık tek haber o girdi bu istifa etti
İyi partiyi övmüş mü yermiş mi belli değil....
iyi partinin başında meral hnm değilde başka biri olsaydı daha samimi olurdu mhp den koyuldu ülkücülere bence hitap edemez
Şapka düştü kel göründü..kimbilir daha ne pislikler çıkacak.Kayseri ve Aydın hezimeti partşde telaş ve panik yarattı.kaçan kaçana kaçanlarda ibretlik sözler söyleyerek gidiyor.iyi miyi diye bir parti kalmayacak.bu iş bitmiştir.
yaw he he
Adaylıkla açıklanmadan önce bunları söyleseydin, mantıklı ve anlaşılabilir olurdu. Ama koltuğu kapamayınca hemen pislik atıyorsun. Ben MHP dışında bir çok insan görüyorum teşkilatlarında. Seni aday yapmadılar diye egon yara almış ve deli gibi saldırıyorsun, ayıptır.
böyle saçma sapan insanları nereden buluyorsunuz ya
Menfaatçi ...
AYRILDIĞINA SEVİNDİM ORAYI KİRLETİYORDUN
bunu da aday göstermemişler heralde :D
Daha neler var neler kimbilir gizli kapılar ardında!!! Boş işler bunlar boşşşş... yola DEVAM
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