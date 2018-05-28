İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi'den deprem etkisi yaratan sözler: İYİ Parti göründüğü gibi değil

İYİ Parti kurucularından Ruhat Mengi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla partiden istifa ettiğini açıkladı. Mengi açıklamasında istifa kararını milletvekilleri listesi açıklanmadan önce verdiğini belirtti. Partide MHP kökenlilerin tercih edildiğini de yazan Mengi, "Gizli planlara gerek yok" dedi.

Gazeteci Mengi'nin Twitter paylaşımları İYİ Parti'de krize yol açtı. Mengi, yaptığı paylaşımlarla partiye tepki gösterdi. Başta Meral Akşener ve Koray Aydın olmak üzere MHP'lilerin ağırlıkta olduğu partide MHP'li olmayanların vitrin olduğunu ifade eden Mengi, Adana'da milletvekili aday listelerinin hazırlanmasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün etkili olduğunu iddia etti.

‘MHP’YE LAF EDİLMİYOR, GİZLİ PLANLAR YAPILIYOR’



Parti teşkilatları ve milletvekili aday listelerinde MHP'lilerin ağırlığını vurgulayan Mengi, Devlet Bahçeli'ye kızıldığını ancak MHP'ye laf edilmediğini söyleyerek, gizli planlar yapılmamasını istedi.

Mengi, Aydınlık'a yaptığı açıklamada İyi Parti'nin göründüğü gibi olmadığını, bunu parti programının açıklandığı toplantıya gittiğinde gördüğünü söyledi. Toplantıda kendisi gibi 1-2 kişi hariç herkesin MHP'den geldiğini, bu durumun kendisi gibi başkalarını da rahatsız ettiğini belirtti.