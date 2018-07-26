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İYİ Parti'den Meral Akşener'e flaş çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 16:26 | Son Güncelleme

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan "Kurultayımızda tek aday olmanız konusunda kararımız kesindir. Genel Başkanımızı, partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimi belirlemeye odaklanmaya davet ediyoruz" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleri adına Genel Başkan Meral Akşener'e çağrıda bulunarak, "Kurultayımızda tek aday olmanız konusunda kararımız kesindir. Genel Başkanımızı partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimi belirlemeye odaklanmaya davet ediyoruz." dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı ve milletvekilleri, parti genel merkezinde toplandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 12 Ağustos'ta yapılması planlanan olağanüstü kurultayla ilgili çalışmaları gözden geçirdiklerini bildirdi.

Türkkan, Akşener'in partiyi olağanüstü kurultaya götürme kararı aldığını ve bu kurultayda aday olmayacağını ifade ettiğini anımsatarak, buna karşın gerek Meclis grubu gerekse Başkanlık Divanı üyelerinin defaatle kongrenin tek adayla toplanacağını ve o adayın da ittifakla Akşener olduğunu vurguladığını söyledi.

'GÜVENİMİNİZ TAMDIR'

Akşener'in dün Twitter'dan paylaştığı "kararım kesin" açıklamasını hatırlatan Türkkan, altında İYİ Parti milletvekilleri ile Başkanlık Divanı üyelerinin imzası bulunan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurultayda tek aday olarak gösterileceğinin vurgulandığı çağrı metnini okudu.

Türkkan, şunları ifade etti:

"Sayın Genel Başkanımız, kurultayımızda tek aday olmanız konusunda kararımız kesindir. Partimizin, yoluna sizin Genel Başkanlığınızda devam etmesinin hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğumuz başarılı sonuçlar için önemli bir adım olduğu kanaatindeyiz. Kuruluşumuzun daha ilk gününden itibaren karşılaştığımız tüm engellere rağmen partimiz Türk siyasetinde çok önemli bir yer edindi. Bayrağı çok daha ileriye taşıyacağınıza güvenimiz tamdır. Genel Başkanımızı partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimi belirlemeye odaklanmaya davet ediyoruz. Şimdiden sayın Genel Başkanımız Akşener'e başarılar diliyoruz."

'DEVAM EDİYORUZ'

Türkkan, bir gazetecinin, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Ümit Özdağ'ın da adaylık için isimlerinin geçtiğini belirterek, "Akşener ikna edilemezse B ve C planları hazır mı?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Sayın Genel Başkanın olağanüstü kurultay kararından itibaren şu ana kadar gerek parti grubumuzun ve gerek genel merkez yöneticilerimizin hiçbir B ve C planı olmadı. Bundan sonra da olmayacak. A planımızla ilgili yol almaya devam ediyoruz. Bu konuyu başından iddia ettiğimiz üzere başaracağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Genel Başkanın aday olmama iradesine karşılık bütün bu partinin gerçek sahipleri delegelerin de aday gösterme iradesi vardır. Genel Başkanımızın bu delegelere, bu iradeye karşı duramayacağını düşünüyorum."

Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ise aynı soruya, "Bunu ilk gün açıkladık, 'B planımız yok' diye. Dolayısıyla bu sorular hükümsüzdür. Bir kıymetiharbiyesi yoktur." karşılığını verdi.

AA

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