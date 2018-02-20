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İYİ Parti'den yeni anket!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 11:52 | Son Güncelleme

İyi Parti Genel Sekreteri, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İzmir'de yapılan anket sonuçlarını Twitter'dan paylaştı.

İYİ Parti'den yeni anket!

Çıray, "Geçen hafta İzmir'de yapılan bir anket çalışmasına göre sayın Meral Akşener ile sayın Erdoğan ikinci tura kalıyor" ifadelerini kullandı.

Aytun Çıray şu paylaşımları yaptı:

Son seçim anketi sonucunda AK Parti ve İYİ Parti bombası! Abdulkadir Selvi yazdıSon seçim anketi sonucunda AK Parti ve İYİ Parti bombası! Abdulkadir Selvi yazdı
Ünlü anket şirketi açıkladı! AK Parti oylarında erime varÜnlü anket şirketi açıkladı! AK Parti oylarında erime var
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Anahtar Kelimeler:
anket İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
9 seçimdir bu haberleri kasıtlı yapıyorsunuz ama sonuç yine aynı RECEP TAYYİP ERDOĞAN...
AKŞAM YATARKEN BİRTARAFLARI AÇIKTA KALMIŞ BUNLARIN BİRDE MYNET BUNLARI ÇOK HAVAYA SOKUYORSUNUZ DAHA ÇNCEKİ SEÇİMLERDE OLDUĞU GİBİ GÖRÜRLER HANYAYLA KONYAYI
İzmir’de değil TÜRKİYE genelinde yapın anketi görün bakalım kim nereye gidiyor
izmir chp nin kalesi böyle diyorsa vahvah chp nin oylarına 2 yebölünüp akp çıkar ordan belediye başkanlığı için diyorum.
İzmir'de başka nasıl bir sonuç çıkabilir ki?!
AKŞENER BİRİNCİ TURU ÇOK RAHAT GEÇER ÜLKE ARAPSEVERLEDEN BIKTI .
Aç tavuk kendini darı ambarında görürmüş. Anlayana.
Kendin pişr kendinye. Sümüklü fetonun uşakları
HABURDA PKK DİYARBAKIRDA BARZANI SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ BAŞINDA PYD PERSILVANYADA FETO IMRALIDA APO ILE ITTIFAK YAPAN TURK MILLIYETCILIGINI AYAKLAR ALTINA ALAN TÜRKLÜĞÜ BÖLÜCÜLÜK SAYAN PAPA DOSTU HAÇLI KALINTILARINA KARŞI IYI PARTIYI DESTEKLEMEK VATAN BORCUDUR..... NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
ne kadar gaz verirseniz verin kıyas yanlış bir tarafta reis diğeri kim.
algı operasyonları erken başladı ama halk yemiyor artık
KAZIN CİVCİVİ GÜZÜN SAYILIRMIŞ
anket yapa yapa izmirdemi yaptınız sizin temmennileriniz ne ise onu sonuç olarak veriyorsunuz geçin bu ayakları sizlerde osmanlı tokatını 2019 seçimlerinde yiyeceksiniz
izmirde yapılırsa boyle sonuc olur )
HABURDA PKK DİYARBAKIRDA BARZANI SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ BAŞINDA PYD PERSILVANYADA FETO IMRALIDA APO ILE ITTIFAK YAPAN TURK MILLIYETCILIGINI AYAKLAR ALTINA ALAN TÜRKLÜĞÜ BÖLÜCÜLÜK SAYAN PAPA DOSTU HAÇLI KALINTILARINA KARŞI IYI PARTIYI DESTEKLEMEK VATAN BORCUDUR..... NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
ulke eline gecmis adamin secim mi kaybeder bu saatten sonra.
Çok yerinde bir anket. İzmir ha :)
memleketin bu hale gelmesindeki baş sorumlu erdogana nasıl hala güveniyor bu seçmen hayret ediyorum kendi mezarını kendisi kazarmış insan derler ya bu akp seçmenide tam bir tipik örnegi bence
@iby_35 pek sen hangi tipik seçmen örneği oluyorsun ham çökelek
izmirdemi :)
Erisin artık yani 5 sene 10 sene 15 sene bekle bekle savaş 2 aydır vr ama 15 senedir işçiye memura emekliy iyi yetecek düzgün bir zam vermedi bunlan gelmeden 3 büyük kriz yaşayıp beli bükük yaşayan millet hala bişeylerin düzelmesini bekliyo ama anlaşılan daha çoooook sekleyecez
KOMİK MİŞ
sorun yok çıkabilir aday da bu yağlı kazık işi ne olacak
AYTUN CIRAY KENDINI BUGDAY AMBARINDA SANIYOR IZMIRDE ONDE OLDUKLARINI SOYLUYOR YALANIN IPLIGI YOK AT ATABILDIGIN KADAR
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