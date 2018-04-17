İYİ Parti erken seçime girebilir mi? İşte kanun maddeleri ve partiden en net açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında 26 Ağustos'ta erken seçim yapılabilmesi için çağrı yaptı. Türkiye gündemini değiştiren erken seçim çağrısına hükümetin ve muhalefet partilerinin ilk tepkisi olumsuz olmadı.
Ancak Meral Akşener'in İYİ Parti'sinde kafalar karışık. CHP'li Özgür Özel, 26 Ağustos 2018'de seçimin yapılması durumunda 1 Nisan'da büyük kurultayını yapan İYİ Parti'nin seçime katılamayacağını öne sürdü.
İYİ PARTİ ERKEN SEÇİME GİREBİLİR Mİ?
Bu açıklamaya cevap ise İYİ Parti Hukuk, Seçim ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk'tan geldi. Hürriyet'ten Aysel Alp'e konuşan Koncuk şunları söyledi:
“Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2011 genel seçimleri öncesinde Merkez Parti ile Emine Ülker Tarhan’ın Anadolu Partisiyle ilgili kararları var. Onlar teşkilat çalışmalarını tamamlayıp, kurucular kuruluyla milletvekili genel seçimlerine YSK kararıyla katıldılar.
"YSK ADAMINA GÖRE KARAR VERMİYORSA..."
Eğer bu YSK, adamına göre değil de hukuka ve içtihatlara göre karar veriyorsa İYİ partinin seçimlere katılmaması diye birşey söz konusu olamaz. Ama birileri altımızdaki koltuklar çekilir endişesi yaşıyorsa ve YSK da birtakım merkezlerin talimatıyla karar verirse o da hukuk dışı bir karar olur. Çünkü yerleşmiş içtihatlar var. Hangi saiklerle İYİ partiyi almayacaklar? Hukuken böyle birşey mümkün değil.
KANUNLAR NE DİYOR?
Konuyla ilgili 298 sayılı kanun ve 2820 sayılı kanunların ilgili maddeleri ise şöyle:
298 SAYILI SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNUN 14. MADDESİNİN 4. 5. ve 11. FIKRALARI
(Değişik: 31/3/1988-3420/1 md.) Tüzüklerine göre ilk genel kongresini yapmış olup, illerin en az yarısında ve en az altı ay evvel il ve ilçe teşkilatını kurmuş bulunan siyasi partilerin
adlarını, ilçe seçim kurullarının yeniden kurulması için öngörülen ayların ikinci haftasında tespit ve ilan etmek,
İl ve İlçe seçim kurullarının teşekkülünü sağlamak, İl seçim kurullarının teşekkülüne, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılacak itirazları, oy verme gününden önce ve itiraz konusunun gerektirdiği süratle, kesin karara bağlamak,
Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektirir. Bu esaslar dairesinde seçime katılabilecek siyasi partiler tespit ve seçimin başlangıç tarihinden on gün, seçimin yenilenmesi halinde yenileme kararının ilanından sonraki beş gün içinde ilan etmek.
2820 SAYILI SİYASİ PARTİLER KANUNUN 36. MADDESİ
Siyasi Partilerin Seçimlere Katılması ve Adayların Tespiti Siyasi partilerin seçimlere katılması:
Madde 36 – (İptal:Anayasa Mahkemesinin 22/5/1987 tarih ve E. 1986/17. K. 1987/11 sayılı Kararı ile.)(1) (Yeniden düzenleme: 31/3/1988 - 3420/4. md.) Siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunması şarttır. Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektirir.
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