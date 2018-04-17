İYİ Parti erken seçime girebilir mi? İşte kanun maddeleri ve partiden en net açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında 26 Ağustos'ta erken seçim yapılabilmesi için çağrı yaptı. Türkiye gündemini değiştiren erken seçim çağrısına hükümetin ve muhalefet partilerinin ilk tepkisi olumsuz olmadı.

Ancak Meral Akşener'in İYİ Parti'sinde kafalar karışık. CHP'li Özgür Özel, 26 Ağustos 2018'de seçimin yapılması durumunda 1 Nisan'da büyük kurultayını yapan İYİ Parti'nin seçime katılamayacağını öne sürdü.

İYİ PARTİ ERKEN SEÇİME GİREBİLİR Mİ?

Bu açıklamaya cevap ise İYİ Parti Hukuk, Seçim ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk'tan geldi. Hürriyet'ten Aysel Alp'e konuşan Koncuk şunları söyledi:

“Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2011 genel seçimleri öncesinde Merkez Parti ile Emine Ülker Tarhan’ın Anadolu Partisiyle ilgili kararları var. Onlar teşkilat çalışmalarını tamamlayıp, kurucular kuruluyla milletvekili genel seçimlerine YSK kararıyla katıldılar.

"YSK ADAMINA GÖRE KARAR VERMİYORSA..."

Eğer bu YSK, adamına göre değil de hukuka ve içtihatlara göre karar veriyorsa İYİ partinin seçimlere katılmaması diye birşey söz konusu olamaz. Ama birileri altımızdaki koltuklar çekilir endişesi yaşıyorsa ve YSK da birtakım merkezlerin talimatıyla karar verirse o da hukuk dışı bir karar olur. Çünkü yerleşmiş içtihatlar var. Hangi saiklerle İYİ partiyi almayacaklar? Hukuken böyle birşey mümkün değil.