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İYİ Parti erken seçime girebilir mi? İşte kanun maddeleri ve partiden en net açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 17:01 | Son Güncelleme

MHP lideri Bahçeli'nin erken seçim çağrısı hükümetten ve muhalefetten olumlu yankı buldu. Ancak açıklamanın en çok ilgilendirdiği parti İYİ Parti oldu. Kongresini Nisan ayında yapan parti, 6 aylık bekleme süresini dolduramadığı için Ağustostaki olası seçime giremeyebilir. Partiden yapılan açıklamalar ve kanun maddeleri ise, İyi Parti erken seçime girebilir mi sorusuna cevap olmaya yetmedi.

İYİ Parti erken seçime girebilir mi? İşte kanun maddeleri ve partiden en net açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında 26 Ağustos'ta erken seçim yapılabilmesi için çağrı yaptı. Türkiye gündemini değiştiren erken seçim çağrısına hükümetin ve muhalefet partilerinin ilk tepkisi olumsuz olmadı.

Ancak Meral Akşener'in İYİ Parti'sinde kafalar karışık. CHP'li Özgür Özel, 26 Ağustos 2018'de seçimin yapılması durumunda 1 Nisan'da büyük kurultayını yapan İYİ Parti'nin seçime katılamayacağını öne sürdü.

İYİ PARTİ ERKEN SEÇİME GİREBİLİR Mİ?

Bu açıklamaya cevap ise İYİ Parti Hukuk, Seçim ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk'tan geldi. Hürriyet'ten Aysel Alp'e konuşan Koncuk şunları söyledi:
“Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2011 genel seçimleri öncesinde Merkez Parti ile Emine Ülker Tarhan’ın Anadolu Partisiyle ilgili kararları var. Onlar teşkilat çalışmalarını tamamlayıp, kurucular kuruluyla milletvekili genel seçimlerine YSK kararıyla katıldılar.

"YSK ADAMINA GÖRE KARAR VERMİYORSA..."

Eğer bu YSK, adamına göre değil de hukuka ve içtihatlara göre karar veriyorsa İYİ partinin seçimlere katılmaması diye birşey söz konusu olamaz. Ama birileri altımızdaki koltuklar çekilir endişesi yaşıyorsa ve YSK da birtakım merkezlerin talimatıyla karar verirse o da hukuk dışı bir karar olur. Çünkü yerleşmiş içtihatlar var. Hangi saiklerle İYİ partiyi almayacaklar? Hukuken böyle birşey mümkün değil.

KANUNLAR NE DİYOR?

Konuyla ilgili 298 sayılı kanun ve 2820 sayılı kanunların ilgili maddeleri ise şöyle:

298 SAYILI SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNUN 14. MADDESİNİN 4. 5. ve 11. FIKRALARI

  1. (Değişik: 31/3/1988-3420/1 md.) Tüzüklerine göre ilk genel kongresini yapmış olup, illerin en az yarısında ve en az altı ay evvel il ve ilçe teşkilatını kurmuş bulunan siyasi partilerin
    adlarını, ilçe seçim kurullarının yeniden kurulması için öngörülen ayların ikinci haftasında tespit ve ilan etmek,

  2. İl ve İlçe seçim kurullarının teşekkülünü sağlamak, İl seçim kurullarının teşekkülüne, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılacak itirazları, oy verme gününden önce ve itiraz konusunun gerektirdiği süratle, kesin karara bağlamak,

  3. (Değişik: 31/3/1988-3420/1 md.) Siyasi partilerin milletvekili genel ve ara seçimlerine ve belediye başkanlığı ile belediye meclisi, il genel meclisi üyelikleri genel ve ara seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının bulunması şarttır.

Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektirir. Bu esaslar dairesinde seçime katılabilecek siyasi partiler tespit ve seçimin başlangıç tarihinden on gün, seçimin yenilenmesi halinde yenileme kararının ilanından sonraki beş gün içinde ilan etmek.

2820 SAYILI SİYASİ PARTİLER KANUNUN 36. MADDESİ

Siyasi Partilerin Seçimlere Katılması ve Adayların Tespiti Siyasi partilerin seçimlere katılması:

Madde 36 – (İptal:Anayasa Mahkemesinin 22/5/1987 tarih ve E. 1986/17. K. 1987/11 sayılı Kararı ile.)(1) (Yeniden düzenleme: 31/3/1988 - 3420/4. md.) Siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunması şarttır. Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektirir.

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Okuyucu Yorumları 50 yorum
hiç sorun değil iyi parti seçime girmese ona gidecek oyları tayyip ya da yalakası bahçeli alacak değil.çok daha kuvvetli bir muhalefet ile chp iyi parti sp ve hatta hdp ortak aday çıkartır.baş hırsınızın ipini çeker sonra bir kanun çıkartılır ara seçimle iyi parti de meclise alınır bu kadar basit
sizin rengimiz belli HDP diyorsunuz ya ne denir size
@enteresan_adam şu hdp denen terörist partisini silin aklınızdan boş atarım daha iyi..
hdp baya yakisirnbu ittifaka
Meral abi seçimlere girsin çünkü chp li salakların beşte birinin oyunu alır
@erhanfrer alamaz. kılıcdar gitsin, sokaktan tinerci müptezel bi meczubu al chp ye başkan diye koy, chp yine aynı oyu alır. ne azalır ne artar. onların secmeninin kalitesi belli ordan anla artık. meral gelmiş gitmiş, vız gelir tırıs gider chp secmenine.
Ne farkeder ki? Meral hanım nereye giderse gönlümüz onunladır. En kötü ihtimalde DP veya SP ile seçime girebilir ki bu da ona daha çok oy getirir. Ben hayatım boyunca milliyetçi ve vatansever oldum.Ancak Meral hanıma MHP kongrelerindeki eziyetten sonra burada da bu haksızlık yapılıp önü kesilmeye çalışılırsa HDP ye bile gitse oy vereceğim.Zira AKP iktidarından kötüsü ve beteri bu dünyada yok.
İyi parti seçime giremezse, saadet partisine katılır ve girer. anlaşılan birilerinin etekleri tutuşmuş.
korkuları şimdi anlaşıldı ????
İYİ PARTİ ÜLKENİN ARTIK OMURGASINI OLUŞTURUYOR İYİ PARTİ HERYERDE OLACAK GÜÇTEDİR BUNA ENGEL OLAK İSYENLER OLSADA DAHİ ELLERİ BOŞ KALACAKTIR
BAHÇELİ SEÇİMİ KAZANAMAMA KORKUSUNDAN İYİ PARTİNİN GİREMEYECEĞİ BİR TARİH VERDİ. KORKMASA 6 AYLIK SÜRENİN DOLDUĞU BİR TARİH VERİRDİ....
katılsa ne olu katılmasa ne olur seçim meçim boş her şekilde akp kazanacak bence artık umut yok uzun yıllar daha akp olacak gerçek bu herkes şikayetçi ama ne hikmetse sandıktan çıkan 15 yıldır aynı
Öyle yada böyle akp gidecek huzur gelecek
Birileri birilerinin oyununa iyi geldi ama sonuç kendileri için hüsran olacak.
PROBLEM yok. 6 ay önce il ve ilçe teşkilatını kurmuş olmalı veeee büyük kongresini yapmış olmalı. 6 ay şartı il ve ilçe teşkilatlarının kuruluşu için söz konusu. hukukçular bilir bunun yorumunu. il ve ilçe teşkilatları çoktan kuruldu. yalnız ne kadar önemliymiş devlet meselesi oldu :)) işte İYİ partinin gücü budur.
akp nin amacı belli oldu işte iyi partinin olmadığı seçimde oy alabileceklerini düşünüyorlar ama düşünmedikleri bir şey var oda halk akp haricinde her partiye olumlu bakıyor
chp m.vekilleri eksiği tamamlasın grup kursunlar
100 binlerce kişiyi işsiz bırakan akp seçimden ne bekliyor?????
İyi parti olmazsa saadete olmazsa Vatan Partisine vercez yeterki akp den kurtulsun memleket
kesinlikle girmelii
IYI partının önünü kesmeye calısıyorlar dıyelımkı gıremedı. IYI partı oyları sanamı gelecek sanıyorsun la baççeli şehzadesi
2002 de nasıl ani bir kararla MHP yi barajın altında bıraktıysa şimdide 26 AĞUSTOS 2018 de yapılacak bir erken seçimle bu şer koltuk ittifakını yok edecek inşallah ama şunu unutuyorlar İYİ PARTİYİ akılları sıra seçime sokmayacaklarını sanıyorlar ama DEMİRELİN DEDİĞİ GİBİ DEMOKRASİLERDE ÇARE TÜKENMEZ eştikleri kuyuya kendileri düşecek bu millet artık tek adamdan bıktı usandı ne adalet var ne hukuk şu anda yarım yamalak demokrasi varken böyle yapıyorsa yarın bunun bin beterini yapacak çünkü akp ve başındaki bir abd ve israil projesi yani bop projesi bu millet anladı artık neyin ne olduğunu
İP seçimlere girsin tabiki. Sonuçta oda ne oy alabileceğini (veya alamayacağını görsün). Fakat 2011 yılında YSK nın Anadolu Partisi için verdiği karar bakanlar YSK nın mühürsüz oy pusulalarının geçerliliği ile daha önce defalarca verdiği geçerli kararını neden kabul etmiyor. Kendi işerine gelen bir durum olunca hemen YSK nın önceki kararlarını hatırlıyorlar.
Olduki iyi partiyi seçime almadılar , Meral Akşener 100 bin imza toplayıp cumhurbaşkanı olma yolunda yolunu açmış olurlar.Milleti kandırmak kolay değil,hade bakalım yapında alın boyun ölçüsünü..
iyi partinin seçime girememesi chp nin işine yarar kızgın iyi ler chp ye oy verir.
Gider hdp ye oy verir MerAL ın artıkları ne olacak Pensilvanya talimatı belli. MerAL belli. Anca gidersiniz
ileri geri copy paste yapan iyi parti trolleri başka seçime artık. bu seçimde trene bakar gibi bakarsınız artık
Fetonun ablası seçime girse ne yazar, girmese ne yazar? Sıfıra sıfır elde var SIFIR. Boş haber yapma Mynet, bunlar kendini fasulye gibi nimetten satacak.
bu haber bizi sevindirdi, erken seçim ile beraber korku da erken gelmiş !!
ohoo ucuz mağdurluk peşindeler bana sanki yüzde kaç alçaksa birde tribe giriyorlar :)
Kimse endişe etmesin İYİ partinin B planı muhakkak vardır bu işler çocuk oyuncağı değil
bahçelinin oyunu tutmaz gerçek ülkücüler İYİ partide artık mhp ye oy eşittir bop a oy demek
bu kadar mı korktunuz ya er meydanı sakinleri
Hükümet bir dümen çevirirse giremez,çünkü dümen onlarda.
YÜCE TÜRK MİLLETİ MAĞDURU DESTEKLER! SAKIN OLA BU SEÇİM HİLELERİNİ YAPMAYIN ARTIK,YOKSA TARİHİN KARANLIK SAYFALARINDA YERİNİZİ ALIRSINIZ!BENDEN SÖYLEMESİ:)
TÜM DEVLET GÜCÜNÜ KULLANMANIZA VE ACIMASIZ ENGELLEMELERİNİZE RAĞMEN REFERANDUMU ANCAK "MÜHÜRSÜZ" OYLARLA KAZANDIĞINIZI NE ÇABUK UNUTTUNUZ? İNSANDA YÜZ OLUR,AHLAK OLUR!!!
korktular hodri meydan diye meydan okuyan bahçeci erkekseniz sokarsınız seçime kapışırsınız iyi partiyle
Bay Gargamel ve kedisi iş başında, elinizden geleni ardınıza koymayın, kazanan hep IYIler olacaktır...
VATANDAŞ AÇ,SUSUZ!! EMEKLİ,MEMUR,İŞÇİ,ÇİFTÇİ,KÖYLÜ,ŞEHİRLİ BU HAYAT PAHALILIĞINDA İNİM,İNİM İNLİYOR HABERİNİZ VAR MI SİZİN? BU YÜZLE NASIL OY ALACAKSINIZ?
YENİ YASADA, MÜHÜRSÜZ OYLAR KANUNLAŞTI!!! HER SANDIKTA YAKLAŞIK OLARAK 300 - 400 OY KULLANILMAKTADIR!!! YANİ, ÖZENLE SEÇTİĞİNİZ SANDIK BAŞKAN VE KURUL ÜYELERİNİN BU KADARCIK OY PUSULASINI MÜHÜRLEYEMEYECEĞİNİ Mİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ,YOKSA DIŞARIDAN, BİNDİRİLMİŞ KITALARDAN GELECEK OLAN MÜHÜRSÜZ PUSULALARI MI???
HERKES ELİNİ VİCDANINA KOYUP SÖYLESİN LÜTFEN: EĞER "YSK" 16 NİSAN REFERANDUMUNDA KIRTASİYEDEN ALINMIŞ MÜHÜRSÜZ OYLARI KABUL ETMESEYDİ,SANDIKTAN "EVET" ÇIKAR MIYDI ACABA?
demek ki iyi parti bayağı korku salmış:)
BU CUMHURİYET,GAZİ MUSTAFA KEMAL VE SİLAH ARKADAŞLARININ,DOLAYISIYLA GENCİYLE VE YAŞLISIYLA,KUCAĞINDAKİ BEBEĞİYLE,CEPHEDEKİ AZMİYLE,TOPYEKÜN BÜYÜK BİR MÜCADELENİN ESERİ OLARAK KURULDU!!! GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ,GELECEKTE DE YIKMAYA ÇALIŞANLAR,GEREKLİ CEVABI ER VEYA GEÇ ALACAKLARDIR!NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
PEKİ BİRİLERİ GELİP KURUMLARIN BAŞINA "TÜRK" DEĞİL DE KENDİ ÜLKELERİN İSİM VE SIFATLARINI KOYARSA NE OLUR ACABA?İSTENEN BU MUDUR?BUNA DESTEK OLACAK BİR VATAN SEVDALISI VAR MI BU GÖK KUBBENİN ALTINDA?
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