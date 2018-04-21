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İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 20:17 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Yargıtay'ın YSK'ya verdiği "24 Haziran erken seçimlerine girebilen partiler" listesinde İYİ Parti'nin de olduğunu açıkladı.

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Aytun Çıray, 'Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın YSK'ya verdiği listeye göre İyi Parti seçime katılabilecek' dedi.

Çıray "24 Haziran seçimlerine girebileceğimiz böylece tescillendi" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, partilerinin 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlere katılabileceğini açıkladı.

Çıray, “Yüksek Seçim Kurulu, Sayın Sadi Güven'in de belirttiği gibi partilerin sicil ve dosyalarını tutan, denetimlerini yapan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılma yeterliliğine sahip olan partilerin listesini istemiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu bilgi ve belgeleri inceledikten sonra 20.04.2018 saat 17.00 itibarı ile Yüksek Seçim Kuruluna 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılma yeterliliğine sahip olan partilerin listesini vermiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın YSK'ya verdiği ve daha önce seçimlere katılma hakkına sahip olan dokuz partiye ilâveten İYİ Partiyi de eklemiştir” dedi.

Çıray, bu durumda İYİ Parti'nin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılma hakkını tescil ettiğini belirtti.

İşte İYİ Parti'nin açıklamasının tam metni:

iyi-parti-aciklama

Büyük fire var! Erken seçim Meclis'ten geçti ama Büyük fire var! Erken seçim Meclis'ten geçti ama "evet" sayısı kafa karıştırdı
Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçim sonuçları hakkında açıklamaTemel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçim sonuçları hakkında açıklama
YSK'dan erken seçim açıklaması!YSK'dan erken seçim açıklaması!
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İYİ parti Aytun Çıray erken seçim 2018 seçim

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Vatana millete hayırlı olur inşallah. Allah muvaffak eylesin
hayırlı olsun bakalım
oyum bu sefer iyi partiye chp yada akp bi geççek
Hayırlısı olsun ..
ne zamanda beri yargitay karar veriyor seçimlere girecek partiye.yargitay baş savcılığı verdi liste siyasi faaliyet izni olan siyasi partiler listesi dir. bunların seçim kanununa göre incelemek yargitayin değil ysk bin görevidir. aptalca bir açıklamayı haber diye millete vermeyin o listenin içinde en az 100 parti var. adana da kumar oynatılan genel merkezi olan güven partisi de o listede var.
dogru karar simdi karar YÜCE TÜRKIYE halkinin hayirli olsun IYI olsun.
Olasılıkları söylüyorum... Reis seçim kaybetmez eğer bu seçim olursa galip reis o kesin. eğer reisin kaybetme ihtimali yüksek bir seçim olursa yani öyle yada böyle seçimi lehine çeviremeyeceğine inanırsa seçim birkaç gün kala iptal olur (ülkede karışıklıklar seçim güvenliği falan filan Kim çıkaracak karışıklıkları tabiiki dış güçler içerdeki maşaları yada daha kolayını söyliyim fetö :)) sen anladın onu) yada seçim günü sonuçlar gelmeye başladığında kaybedildiği anlaşılırsa kaybolan sandıklar yanan oylar olur bu sebeple seçim iptal olur. başka bir ihtimal yok.
233 Oy Türk milletinin kaderi TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU boluculuk sayan BOP görevini yapmakla ovunup yahudi madalyası taşıyan miraç kandilinde ABD haclıların attığı füzelere sevinecek kadar haçlı kalıntısı PAPA çocuğu ALÇAKLARA bırakılmayacak kadar önemlidir.... IYI gelecek Türkiye IYI olacak güneş yeniden doğacak TÜRK milleti huzur bulacak
Hayırlı olur inşallah
Vatan millet için hayırlısı olsun
iyi parti de MHP nin oylarını alacak sanki Cumhurbaşkanı olacaklar MHP ittifak yapmasa ikisi de barajda bogulacaktilar ama adamlar iktidar olma pesindeler ne kullabiyorlarsa aynısından istiyorum
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