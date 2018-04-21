İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Aytun Çıray, 'Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın YSK'ya verdiği listeye göre İyi Parti seçime katılabilecek' dedi.

Çıray "24 Haziran seçimlerine girebileceğimiz böylece tescillendi" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, partilerinin 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlere katılabileceğini açıkladı.

Çıray, “Yüksek Seçim Kurulu, Sayın Sadi Güven'in de belirttiği gibi partilerin sicil ve dosyalarını tutan, denetimlerini yapan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılma yeterliliğine sahip olan partilerin listesini istemiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu bilgi ve belgeleri inceledikten sonra 20.04.2018 saat 17.00 itibarı ile Yüksek Seçim Kuruluna 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılma yeterliliğine sahip olan partilerin listesini vermiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın YSK'ya verdiği ve daha önce seçimlere katılma hakkına sahip olan dokuz partiye ilâveten İYİ Partiyi de eklemiştir” dedi.

Çıray, bu durumda İYİ Parti'nin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılma hakkını tescil ettiğini belirtti.

İşte İYİ Parti'nin açıklamasının tam metni: