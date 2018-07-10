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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 18:42 | Son Güncelleme

İYİ Partili Ümit Özdağ, Türk Ocakları'na çok sert tepki gösterdi ve Türk Ocakları'ndan istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

Türk Ocakları resmi sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kutlama mesajı yayımlandı. Atılan mesajda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin ilk Bakanlar Kurulu üyelerini kutlar, Türk milletine hayırlı hizmetlerde bulunmalarını dileriz” ifadeleri kullanıldı.

ÖZDAĞ HEMEN TEPKİ GÖSTERDİ

Bu mesaj üzerine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Türk Ocakları'na tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Türk Ocakları’nın mesajını paylaşarak, “Türk Ocakları Türkiye Cumhuriyetini kuran fıkrin ve kadronun merkeziydi. Bunu unutarak Erdoğan'ı tebrik etmek, Türk Ocağı ruhunu terk etmektir” diyen Ümit Özdağ, “Türk Ocakları tekrar Türk olana kadar Türk Ocakları'ndan istifa ediyorum” ifadelerini kullanarak istifasını açıkladı.

İşte Ümit Özdağ’ın mesajı:

özdağ


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Anahtar Kelimeler:
ümit özdağ istifa Türk Ocakları

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
sen hainsin zaten
Ne yani bu ocak yunanmı Türkiye cumhuriyeti hükümetinin düşmanımı kutlamasından daha doğal ne olabilir resmen saçmalamışsın
bunlar nasıl insan yabancılar ucakla 20 saatlik yoldan gelip reisi kutlamak bir onur gurur diyorlar bunlarda tebrik eden adamlara cephe alıyor böyle muhalefeti kimse yapmaz yazıklar olsun bu kafa ile çok emeklersiniz bir milyon oyum olsa birini vermem size oy verenin vebali büyük
Önce kendin Türk olduğunun farkına var Rüzgarın savurdugu yaprak gibisin. bir kimliğin bile kalmadı.
adam t.c. devletinin seçilmiş, hukuken ve resmen başkanı, chp ve ip ciler başka bir ülkede mi yaşıyor acaba? 9 yetmemiş demekki. keyfiniz bilir. seçmen size sandıkta öğretir vatandaşın kararına saygı duymayı.
Umıt efendı Istıfa etmen cok ısabetlı olmus, cunkı orası TURK,lerın olusturdugu bır Ocak senın ne ısın varkı orada, sen ABD ve SIYONIST menseylı FETO projesı ıcınde kal daha ıyı bence,
@7uyuyanlar08 Böyle bir adamın abd ve siyonizme hizmet ettiğine gerçekten inanıyor musun ? Siyonizme hizmet edenler onlardan CESARET MADALYASI ALANLARDIR !! Ümit Özdağ ve onun gibi değerli bir kaç siyasetçi yıllardan beri halkı ve gençliği siyonizm ve BOP a karşı uyarmaktadır.
Sen gerçek bir türk gerçek bir milletçisin, doğru olanı yapmışsın.
SAYIN ÜMİT ÖZDAĞ'A BENDE KATILIYORUM.TÜRK OLANA KADAR BENDE YOKUM.
ÇOK İYİ OLMUŞ İSTİFANIZ HEPİMİZİ MEMNUN ETTİ SEN TÜRK OLSAYDIN TÜRKİYE SİYASİ HAYATINDA TÜRKLERİN KALESİ OLARAK BİLİNEN MHP YE İHANET EDİP İÇERDEN YIKMAYA ÇALIŞMAZDIN TARİH SİZİN HEPİNİZİ HAFIZASINA KAYDEDİYOR HDP YE DÖN BAK ADAMLAR HALA TERÖRİST BAŞININ İZİNDEN GİDİYOR SİZLER GİBİ KOLTUK SEVDASINA KAPILIP PARTİYİ TERK ETMİYOR SENDEN HİÇ BİR CACIK OLMAZ İSTİFAN İÇİN TEŞEKKÜRLER İHANET RUHUNUZA İŞLEMİŞ
bi bitmediniz gitti ya
ne olur istifa etme ya ne olur..git HDP teşkilatına üye ol ..hee üye olursanda şaşırmayın.
bende bunu aklı başında biri bilirdim
İşte özlenen gerçek Türk Milliyetçisi ! Herkese örnek olması gereken nadir bir siyasetçi ... İnşallah tüm milliyetçi kardeşlerimiz sizi örnek alır ve cumhuriyetten geriye ne kaldıysa sahip çıkar..
SEN ŞAYET KENDİNİ TÜRK SANIYORSAN BEN TÜRKLÜKTEN İSTİFA EDERİM SENDEN TÜRK OLURMU SENİ ORAYA NASIL KAYDETMİŞLER HAYRET
Şapka çıkarılır, ayakta alkışlanır. HELAL OLSUN
HAİN ADAM SATILIK ADAM SON GİDİŞİN OLUR
fetö ocaklarına kayıt ol .zaten oradasınız ya
zaten ne diye kuruldu ki bu parti iyi darbe partisi ama darbeler meral e pozisyon fark etmez
hiç bir Türk, BOP ni alkışlamaz .
Milletin hızına yetişemeyen siyasetçiler unutulmaya mahkumdur
Ulan bıraktığımız yerde otluyorsunuz
Türk ocakları Türlüğü terk edip siyonizme hizmete dünüşmüştür. Gerçek Türk ocakları tekrar kurulmalı.
adam meral e yağ çekmek için elinden gelen ne kadar basit menfaatsiz iş varsa hepsini terketmeye çalışıyor. şimdi menfaat meral de görülüyor. yağ çekmek zorunda
TÜRK milliyetçiliği ayaklar altına alıp TÜRKLÜĞU boluculuk sayan PAPA ile dost olup BOZKURTLARA hayvan deyip arapmason karışımı rabiş işareti yapanlara andimizdan rahatsız olanlara biat yoktur TÜRK töresinde Ne Mutlu Türküm diyene diyemeyen birine biat yoktur
Türk Ocakları Türk'ün asırlık çınarıdır. Siyasi medet uğruna kendini satan şahsiyetler çamur atmadan evvel dönüp kendilerine bakmalıdır!
ermeni seni Türk ocagı Cumhurbaşkanını tebrik etmiş helal olsun Türk ocağına
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