İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

Türk Ocakları resmi sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kutlama mesajı yayımlandı. Atılan mesajda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin ilk Bakanlar Kurulu üyelerini kutlar, Türk milletine hayırlı hizmetlerde bulunmalarını dileriz” ifadeleri kullanıldı.
Bu mesaj üzerine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Türk Ocakları'na tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Türk Ocakları’nın mesajını paylaşarak, “Türk Ocakları Türkiye Cumhuriyetini kuran fıkrin ve kadronun merkeziydi. Bunu unutarak Erdoğan'ı tebrik etmek, Türk Ocağı ruhunu terk etmektir” diyen Ümit Özdağ, “Türk Ocakları tekrar Türk olana kadar Türk Ocakları'ndan istifa ediyorum” ifadelerini kullanarak istifasını açıkladı.
İşte Ümit Özdağ’ın mesajı:
Türk Ocakları Türkiye Cumhuriyetini kuran fıkrin ve kadronun merkeziydi. Bunu unutarak Erdoğan'ı tebrik etmek, Türk Ocağı ruhunu terk etmektir. Türk Ocakları tekrar Türk olana kadar Türk Ocakları'ndan istifa ediyorum. https://t.co/Yam3anbs62— Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) 10 Temmuz 2018
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