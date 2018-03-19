İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz:

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, "Bizim İYİ Parti olarak, ekonomik felsefe olarak üzerinde durduğumuz nokta şu; bizim politikamızın temelinde insan var. İnsan odaklı ve insanın önünü açan bir sistemi ön görüyoruz." dedi.
Bakırköy'de bir otelde düzenlenen toplantıda Türkiye ekonomisine ilişkin açıklama yapan Yılmaz, parti olarak kendilerini iktidara aday olarak gördüklerini söyledi.
İktidar olduktan sonra nasıl bir ekonomik manzarayla karşılaşacaklarını bildiklerini belirten Yılmaz, "Bu karşılaştığımız olayı nasıl çözümleyeceğimizi düşünüyoruz, biliyoruz ve çalışmalarımızı da buna göre yapıyoruz. Elimizi taşın altına koymaya hazırız ve tüm hazırlıkları buna göre yapıyoruz." diye konuştu.
Yılmaz, her şeyden önce bir durum tespitinin yapılması gerektiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yaptığımız tespit sonunda nelerle karşılaşacağımızın bilincinde olarak bunlara uygun çözüm önerilerini ve bu çözüm önerilerinin maliyetini ve kaynaklarının ne olacağı konusunda bugünden bir fikir sahibi olmamız gerekiyor ki iktidara geldiğimiz de bu çözüm önerilerimizi hızla uygulamaya koyalım.
Dolayısıyla bugün burada yapacağımız toplantıda bizim penceremizden şu anda Türkiye ekonomisinin genel görünümü nedir? Bir durum tespiti yapacağız. Seçim döneminde sizlerin karşısına seçim bildirgesiyle çıkacağız. Bu seçim bildirgesinde almamız gereken önlemlerin ne olduğunu isim isim ortaya koyacağız ve bunların maliyetleriyle kaynaklarını kamuoyuyla paylaşacağız.
Dolayısıyla bunları yapabilmek için önce bir durum tespiti yapmamız gerekiyor. Bizim İYİ Parti olarak, ekonomik felsefe olarak üzerinde durduğumuz nokta şu; bizim politikamızın temelinde insan var. İnsan odaklı ve insanın önünü açan bir sistemi ön görüyoruz."
Demokrasi olmazsa ekonomik kalkınmanın da olmayacağını belirten Yılmaz, bu iki kavramın karşılıklı olarak birbirlerini beslediğini vurguladı.
Yılmaz, dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı, dışa bağımlılığı azaltacak bir projeyi hayata geçireceklerini kaydederek, ülkenin mevcut ekonomik duruma ilişkin eleştiride bulundu.
Ekonominin hızlı bir şekilde sanayisizleşme sürecine girdiğini savunan Yılmaz, "Gümrük Birliği, Türk ekonomisine iyi katkılarda bulundu. Bunu inkar edemeyiz fakat ekonomik büyüme düşük ve dengesiz olduğu için işsizlik yüksek seviyelerde seyrediyor." diyerek konuşmasını tamamladı.
Programa, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve çok sayıda davetli katıldı.
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