İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz:

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, "Bizim İYİ Parti olarak, ekonomik felsefe olarak üzerinde durduğumuz nokta şu; bizim politikamızın temelinde insan var. İnsan odaklı ve insanın önünü açan bir sistemi ön görüyoruz." dedi.

Bakırköy'de bir otelde düzenlenen toplantıda Türkiye ekonomisine ilişkin açıklama yapan Yılmaz, parti olarak kendilerini iktidara aday olarak gördüklerini söyledi.

İktidar olduktan sonra nasıl bir ekonomik manzarayla karşılaşacaklarını bildiklerini belirten Yılmaz, "Bu karşılaştığımız olayı nasıl çözümleyeceğimizi düşünüyoruz, biliyoruz ve çalışmalarımızı da buna göre yapıyoruz. Elimizi taşın altına koymaya hazırız ve tüm hazırlıkları buna göre yapıyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, her şeyden önce bir durum tespitinin yapılması gerektiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız tespit sonunda nelerle karşılaşacağımızın bilincinde olarak bunlara uygun çözüm önerilerini ve bu çözüm önerilerinin maliyetini ve kaynaklarının ne olacağı konusunda bugünden bir fikir sahibi olmamız gerekiyor ki iktidara geldiğimiz de bu çözüm önerilerimizi hızla uygulamaya koyalım.