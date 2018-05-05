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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 13:01 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin karşısındaki duvara "Her An Her şey Olabilir" yazısını yazan 2 kişi gözaltına alındı.

Meral Akşener'in, Üsküdar Beyberbeyi'nde bulunan evinin karşısındaki duvara 27 Nisan akşamı sprey boyayla 'Her an herşey olabilir' yazıldı. Bunun üzerine Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışma sonucunda iki kişinin eşkalini belirleyerek dün operasyon düzenledi. Yapılan operasyonla duvara yazı yazdığı belirlenen Burak G. (23) ve 14 yaşındaki öğrenci E.T. yakalanarak gözaltına alındı.

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Şüphelilerden Burak G., bir televizyon dizisinden etkilendiğini, tehdit amacı gütmediklerini, duvarın karşısındaki Akşener'in evini de bilmediklerini öne sürdü. Polis ekipleri, nöbetçi savcının talimatıyla Burak G. hakkında 'Nitelikli Tehdit' suçundan işlem başattı. E.T. ise, savcının talimatı üzerine yaşı küçük olması sebebiyle Üsküdar Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından ailesine teslim edildi. E.T.'nin de önümüzdeki Pazartesi günü adliyeye ifade vermeye gitmesinin aileye iletildiği öğrenildi. Burak G. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

BASIN DANIŞMANI DUYURMUŞTU

Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, dün sosyal medya hesabından Akşener'in İstanbul Beylerbeyi'nde bulunan evinin karşısındaki duvara "Her an her şey olabilir" diye yazıldığını duyurmuştu. Murat İde, Twitter hesabından duvarın fotoğraflarını da paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"'Her an herşey olabilir' yazmışlar Meral Akşener'in evinin karşı duvarına... 2 saatte 50 bin imzayı aşan bir rüzgarla olabileceklerin korkusudur bu..."

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DHA

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
inşallah iyi şeyler iyi insanlar için olur
ya anlıyorum da bu maral 15 temüzda başbakan olucam yurtasulh konseyi görücekler 15 den sonra onları şöle yapıcaz böyle yapıcaz diye tehtitler savururken neden hiç bir savcı hakim vs bunu sorgulamadı iki gariban duvara yazı yazdı suç oluyor ben anlamış değilim kadın seçime geriyor fetö oylarıyla neden araştırılmıyor pes
@erdoganpolat34 İlk AKP fetö ayağı araştırılsın sonra gelebilirse sıra diğer partiler gelsim
ARKANIZDA KİMLER VAR DEBİLLER??? SİZE BUNU YAZDIRANLAR KİM ACABA? ÜLKEYİ VE SİZİN DE GELECEĞİNİZİ KURTARMAYA ÇALIŞANLARA BU YAPILIR MI?
yani kanın bunların gözlerine kan Bürümüş Çoluk çocuk kadın erkek Hepsi Bunlar vatanı milleti satar Feto ile birlikte PKK ile birlikte Apo ile birlikte bunlar insan olamaz Bunlar Müslüman olamaz ya 17 yıl Müslümanın kanını akıtan zihniyeti bunlar
Kimmiş bu hainler gösterin bilelim
çocuklar haklı korkacaksaniz oynamayalim
MERAL AKSENERİN MEKANINDA BİR SURU KAMERA OLACAGINI TAHMİN EDEMEYEN GERİ ZEKALILARDA MEMLEKETE NE FAYDA GELİR
Akp halka hesap verecek.
demekki artık her an herşey olabilir demek tehdit unsuru oldu. emsal karar olmuş yani bundan sonra birine her an herşey olabilir dedi diye dava açabilirsiniz.
ah troller siz adam olmazsınız
2 saat sonra serbest kalırlar.. belkide olmuşlardır.çünkü tayyibin lehine çalışmışlar.tayyibin kendi adına çalışana zarar verdiğini gören varmı?bir emir savcı kardeşine salın gitsin tamamdır işte...
Doğru her an herşey olabilir yalnız çark tersine dönebilir,fakat kime ne olur endoğrusunu da Allah bilir
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