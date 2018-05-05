İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

Meral Akşener'in, Üsküdar Beyberbeyi'nde bulunan evinin karşısındaki duvara 27 Nisan akşamı sprey boyayla 'Her an herşey olabilir' yazıldı. Bunun üzerine Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışma sonucunda iki kişinin eşkalini belirleyerek dün operasyon düzenledi. Yapılan operasyonla duvara yazı yazdığı belirlenen Burak G. (23) ve 14 yaşındaki öğrenci E.T. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden Burak G., bir televizyon dizisinden etkilendiğini, tehdit amacı gütmediklerini, duvarın karşısındaki Akşener'in evini de bilmediklerini öne sürdü. Polis ekipleri, nöbetçi savcının talimatıyla Burak G. hakkında 'Nitelikli Tehdit' suçundan işlem başattı. E.T. ise, savcının talimatı üzerine yaşı küçük olması sebebiyle Üsküdar Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından ailesine teslim edildi. E.T.'nin de önümüzdeki Pazartesi günü adliyeye ifade vermeye gitmesinin aileye iletildiği öğrenildi. Burak G. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
BASIN DANIŞMANI DUYURMUŞTU
Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, dün sosyal medya hesabından Akşener'in İstanbul Beylerbeyi'nde bulunan evinin karşısındaki duvara "Her an her şey olabilir" diye yazıldığını duyurmuştu. Murat İde, Twitter hesabından duvarın fotoğraflarını da paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı:
"'Her an herşey olabilir' yazmışlar Meral Akşener'in evinin karşı duvarına... 2 saatte 50 bin imzayı aşan bir rüzgarla olabileceklerin korkusudur bu..."
DHA
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