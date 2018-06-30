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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yeni planı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 07:38 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in milletvekili olmaması nedeniyle İYİ Parti kulislerinde Meclis grubu için ‘kadın genel başkana kadın grup başkanı’ formülü tartışılıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yeni planı!

24 Haziran seçimlerinin ardından 43 vekil ile TBMM’de grup kurma hakkı elde eden İYİ Parti’de Meclis işleyişi için kimlerin görev alacağına ilişkin isimler konuşulmaya başlandı. Meclis’te önümüzdeki hafta milletvekillerinin yemini ile başlayacak 27. dönemde, İYİ Parti vekilleri ilk olarak parti grubunu oluşturacak.

TBMM Başkanlığı’na grubun kurulduğunun bildirilmesinin ardından tüzükte tanımlanmış süreç işletilecek. Tüzüğe göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in aynı zamanda grup başkanı olmasına karşın Cumhurbaşkanlığı adaylığı nedeniyle milletvekili olmaması yüzünden, TBMM’de kendisini partisinin başka bir milletvekili temsil edecek.

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KADIN TEMSİLİ GÜNDEMDE

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Seçim sürecinde “Tülbent Devrimi” sloganı ve kadınların yoğun ilgisi ile karşılaşan akşener , partisinin yüzde 25 kadın kotasına karşın az sayıda kadın vekil kazansa da TBMM sürecinde kadınları ön plana çıkarmaya hazırlanıyor. Seçim sonuçlarının değerlendirildiği Genel İdare Kurulu ve Başkanlık Divanı’nda Meclis işleyişine ilişkin isimleri netleştirmeyen İYİ Parti’de, Parti Grubu’na başkanlık edecek isim üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile seçilecek. TBMM’de sadece 3 kadın vekili bulunan İYİ Parti’de seçim öncesinde Akşener’in yakın ekibi arasında yer alan ve güvendiği isimlerden Ankara 2. bölgeden milletvekili seçilen İYİ Parti Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal’ı işaret etmesi bekleniyor.

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