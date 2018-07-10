İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: BAAS rejimine geçiyorsunuz derken, bunu kastetmiştik

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili ve Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, Erzurum Milletvekili Naci Cinisli'nin TEDAŞ Misafirhanesi'nde yaşadıklarına tepki gösterdi.
Türkkan, Twitter mesajında, "Ankara’da TEDAŞ Misafirhanesi’nde kalan Erzurum Milletvekilimiz @NaciCinisli ‘ye bu sabah odayı boşaltması söylenmiş sabah. Neden olarak ta; iYi Partililer’e yer verilmemesi talimatı geldi demişler. Konuyu sormak üzere TEDAŞ Genel Müdürü’nü arayan Milletvekilimiz’e, sekreter hangi partinin milletvekili olduğunu sorup, telefonu bağlamamış. BAAS rejimine geçiyorsunuz derken, biz de bunu kastetmiştik. Milletin devleti değil, parti devletine çok hızlı geçiş yaptınız" ifadelerini kullandı.
İşte Türkkan'ın o tweet'leri;
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