İYİ Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı FETÖ'den tutuklandı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hijyen evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlı arasındaki İYİ Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa B. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün yeniden yapılanmak için "hijyen evi" olarak adlandırılan hücre evleri kurduğu ve üniversitede eğitim gören öğrencileri kandırarak buralara yerleştirdiği bilgisi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 1 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İYİ Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa B'nin de arasında olduğu zanlılar, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edilen şüphelilerden Sefa B. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik 1 Haziran'da kent merkezindeki 7 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenlemişti. "Hijyen evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonlarda, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan İYİ Parti Çukurova Gençlik Kolları Başkanı Sefa B'nin de olduğu 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan13'ü savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

