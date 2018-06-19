İYİ Parti ilçe gençlik teşkilatında toplu istifa

KOCAELİ (AA) - İYİ Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Zafer Avni Saka ve 40 üye, görevlerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

Saka, AK Parti Körfez İlçe Teşkilatı’nda düzenlenen basın toplantısında, gençlik kolları üyesi 40 kişi ile görevlerinden istifa ederek, AK Parti'ye geçtiklerini bildirdi.

Yaklaşık 2 ay önce İYİ Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı teklifini kabul ettiğini ve 200 kişilik ekiple çalışmalara başladıklarını ifade eden Saka, "Bizler milli değerlerimize sahip çıkmak adına fedakar bir düşünce ile faaliyetlerimizi sürdürürken, partinin sergilemiş olduğu duruşun bizlere hizmet etmediğini gördük, istifa ettik." diye konuştu.

Saka, "Toplam 200 gencimiz, 2 gün içerisinde AK Parti’ye geçiş sağlayacak." dedi.

AK Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak da AK Parti’ye geçme kararı alan gençlere teşekkür etti.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ise 200 gencin AK Parti’ye ivme kazandıracağını ifade ederek, "Kuşkusuz 24 Haziran’daki zaferimize destekleri olacaktır. 24 Haziran seçimleri ülkemiz için yüz yılın seçimleri. Böyle önemli bir seçimde, bütün şer güçlerin, AB’nin ve FETÖ’nün ülkemize yaptığı bu saldırıları gören ve bugün buraya gelerek ‘Dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız’ diyen gençlerimiz kutluyorum. Önemli bir karar verdiler." diye konuştu.

"Zafer kardeşimi ve beraberindeki arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum." diyen AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt de şunları kaydetti:

"Partimiz sizlerle birlikte güç kazanmıştır, ivme kazanmıştır. AK Parti, gençlere en fazla önemi veren bir siyasi partidir. Gençlerin siyasetteki adresinin AK Parti olduğunu bugün bu hareketiniz ile tescillemiş oldunuz. AK Parti’de siyaset gençleşiyor, gençleşmeye devam ediyor."

