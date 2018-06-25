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İYİ Parti katıldığı ilk seçimde 44 milletvekili çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 03:47 | Son Güncelleme

İYİ Parti, ilk kez girdiği milletvekili genel seçiminde kesin olmayan sonuçlara göre, açılan sandıklardaki oyların yüzde 10.1'ini alarak 44 milletvekili çıkardı

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ/YASEMİN KALYONCUOĞLU- Yedi ay önce kurulan İYİ Parti, ilk kez girdiği milletvekili genel seçiminde kesin olmayan sonuçlara göre, açılan sandıklardaki oyların yüzde 10.1'ini alarak 44 milletvekili çıkardı.

"Türkiye İyi Olacak" sloganıyla 25 Ekim 2017'de kurulan İYİ Parti, seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, 4 milyon 968 bin 75 seçmenin oyunu aldı. Açılan sandıklardaki (yüzde 99) toplam oyların yüzde 10.1'ini elde eden İYİ Parti, böylece kesin olmayan sonuçlara göre, barajı geçen ve geçmiş sayılan 6 partiden biri oldu.

İYİ Parti, Ankara'dan 5, İstanbul'dan 8, Antalya'dan 3, İzmir, Adana, Bursa ve Mersin'den 2'şer, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Denizli ve Aksaray'dan ise birer olmak üzere toplam 44 milletvekili kazandı.

Parti ilk seçiminde 54 ilde milletvekili çıkaramadı. İYİ Parti'nin milletvekili çıkaramadığı iller şöyle:

"Düzce, Osmaniye, Kilis, Karabük, Yalova, Iğdır, Ardahan, Bartın, Şırnak, Batman, Kırıkkale, Karaman, Bayburt, Zonguldak, Yozgat, Van,Uşak, Urfa, Tunceli, Tokat, Sivas, Sinop, Siirt, Rize, Ordu, Niğde, Nevşehir, Muş, Mardin, Malatya, Kütahya, Kırşehir, Kırklareli, Kastamonu, Kars, Hatay, Hakkari, Gümüşhane, Giresun, Erzincan, Elazığ, Diyarbakır, Çorum, Çankırı, Çanakkale, Burdur, Bolu, Bitlis, Bingöl, Bilecik, Artvin, Amasya, Ağrı, Adıyaman."

Başkanlık Divanı'nda yer alan Hayrettin Nuhoğlu, Lütfü Türkkan, Ümit Özdağ, Müsavat Dervişoğlu, Şenol Bal, Aydın Adnan Sezgin, Aytun Çıray, Koray Aydın, İsmail Koncuk, Fatih Mehmet Şeker'in yanı sıra eski bakanlardan Ahat Andican, eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Aylin Cesur ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da milletvekili seçilen isimler arasında yer alıyor.

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44 milletvekili İYİ parti

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