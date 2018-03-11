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İyi Parti kongresinde arbede çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 18:27 | Son Güncelleme

İyi Parti Zonguldak İl Kongresi’nde mevcut Başkan Ragıp Bayraktar’ın konuşma yapacağı esnada tartışma çıktı.

İyi Parti Zonguldak İl Kongresi’nde mevcut Başkan Ragıp Bayraktar’ın konuşma yapacağı esnada tartışma çıktı. Kdz. Ereğli Ülkü Ocakları eski Kurucusu Sertan Kuzu "Bu partide kimse ülkücülere laf edemez. Bu parti bizim emeklerimiz ile kuruldu. Hakaret edemezsiniz" dedikten sonra mevcut başkanın konuşma yaptığı kürsüye giderek, “Bende konuşacağım” dedikten sonra arbede çıktı. Arbede partililerin araya girmesi üzerine kısa sürede sonra erdi. .
İyi Parti Zonguldak İl Başkanlığı’nın 1. Olağan Kongresinde Mevcut Başkan Ragıp Bayraktar ve Ahmet Emre Bayramoğlu’nun yarıştığı kongreye Devlet eski Bakanı Aydın Tümen, kurucular, kurul üyeleri ve partililer katıldı. Kongre başlamadan önce partililerden bir kişi yoğunluktan bayıldı. İlk müdahaleyi İyi Parti İl Başkan Adayı Dr. Ahmet Emre Bayramoğlu yaptı. Mevcut İl Başkanı Ragıp Bayraktar’ın konuşma yapacağı esnada büyük tartışma çıktı. Kdz. Ereğli Ülkü Ocakları eski Kurucusu Sertan Kuzu "Bu partide kimse ülkücülere laf edemez. Bu parti bizim emeklerimiz ile kuruldu. Hakaret edemezsiniz" dedikten sonra mevcut başkanın konuşma yaptığı kürsüye giderek, “Bende konuşacağım” demesi üzerine bir anda salonda tansiyon yükseldi.
Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Salonda kısa süreli arbede yaşanırken, ara girenler, partilileri yatıştırdı.

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