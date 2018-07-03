İYİ Parti Konya Milletvekili Yokuş hakkında suç duyurusu

"Esasında milletvekilleri Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet için milletten oy ister, oy alırlar. Onların yapması gereken TBMM'de bu milleti yönetecek yasaları çıkarmak, millete olumlu anlamda ne katkı sunabiliriz diye milletin temsilcisi olarak TBMM'ye talepleri taşımaktır ama yemin dahi etmeden tamamen şova dönük Çorumlu hemşehrilerimizi üzen, onlara hakaretle milletvekilliğine başlayan bu milletvekili elbette bir dahaki seçimlerde Konya halkından da gerekli dersleri alacaktır diye düşünüyoruz. Bu suç duyurusundan sonra elbette peşinden tazminat davaları gelecektir."

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, İl Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya, AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ ve parti yöneticileri ile bazı vatandaşlar, adliyeye giderek Yokuş hakkında "sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla Çorumlulara hakaret ettiği" gerekçesiyle suç duyurusu yaptı.

Perşembe günü Ankara Çorumlular Federasyonu ile Ankara Adliyesinde de suç duyurusunda bulunacaklarını bildiren Karadağ, "Konyalıların, Konya'da yaşayan Çorumluların da her fırsatta defalarca özür dileyene kadar yüzüne vurmasını ve hakaretinin karşılığını nezaketle Türk milletinin edebine uygun şekilde vermesini bekliyoruz." dedi.

Yokuş'un yanlış bilgilerle kamuoyunu yanılttığını söyleyen Karadağ, "Hem hakaret ediyor hem de Çorum'daki resmi bilgileri yanlış ve yalan olarak kamuoyuna deklare ediyor. Çorum'da dördü merkezde olmak üzere ilçelerle 10 icra dairesi bulunmakta. Bu dairelerdeki dosya sayısı 113 bin 980'dir. Bunların çoğu da vatandaşların bankalardan alacaklarını kapsamaktadır." diye konuştu.

Karadağ, "Suç duyurusu ve ardından açacağımız tazminat davalarından kazanacağımız paralarla partimiz önünde vatandaşlarımıza döner ikram edeceğiz." ifadesini kullandı.

Milletvekili Kavuncu da Yokuş'u kınayarak, adaletin yanı sıra Türk milletinin kendisine gerekli cevabı vereceğine inandığını kaydetti.

