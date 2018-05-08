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İYİ Parti kurucularından Mehmet Arslan'ın evi kurşunlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 21:54 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Bağcılar'daki seçim standındaki İYİ Parti üyelerine yapılan bıçaklı saldırının ardından bu kez de partinin Kurucu üyelerinden Mehmet Arslan’ın evi kurşunlandı.

İYİ Parti kurucularından Mehmet Arslan'ın evi kurşunlandı!

Geçtiğimiz Pazar günü İYİ Parti Bağcılar İlçe Teşkilatı’nın, Bağcılar Meydanı’nda seçim çalışmaları yürüten standına yönelik gerçekleşen bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralanmıştı.

ODATV’nin haberine göre; Bu akşam da partinin Kurucu üyelerinden Mehmet Arslan'ın evi kurşunlandı.

Aslan’ın saldırı anında evde olmadığı, durumunun iyi olduğu gelen bilgiler arasında.

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mehmet arslan İYİ parti silahlı saldırı Bağcılar bıçaklı saldırı

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Kendileri yaptırıyor sırf mağdur rolü oynamak için
YILDIRAMAYACAKSINIZ.
kendileri kurşunlatmıştır gündem olmak için
bizde yedik
Devlet yönetmeyi mafyacılık oynamak sanan bir ülkede normal şeyler.Bir sendika odası için birbirine giren devlet koltuğu için neler yapmaz.Böyle bir ülkede böyle bir çoğunlukla yaşıyoruz.
kendileri yaptırmıştır hiç inandırıcı gelmedi
Ne oyunlar çevirtiyor bu koltuk sevdası. meral hanım abd nin piyonu hdp abd nin piyonu chp abd nin oyuncağı. milleti kandıralım diye hdp yi ittifaka almadılar. akener güya bu hareketle chp nin milliyetçi kesimin de oyunu aldı. sıra diğer insanların oyunu almaya geldi. bu da bu pis senaryolarla oluyor. bu millet hdp dtp yi kurşunlamadı ilk çıktığı zamanlar. koca pkk partisi çıkarttılar bunlar yaşanmadı da şimdi neden oluyor acaba. hayret. koyunuz biz akşener i eziyorlar doğru insan bu onun için bunlar yaşanıyor deyip ona oy verelim. millet hepinizin oyunlarını gördü. nokta. teneke kafalılar
buraya yazıyorum, bunlar tam fetö taktiği, bu parti kendini mağdur göstermek için her yolu deniyor, seçime kadar herşeyi yapacaklar, bu ülkede selahattin demirtaşa ve avanelerine yapılmayan şeyi bunlaramı yapacaklar, bunlardan korkulur, seçime kadar bunlar ülkeyi karıştırmak ve kendilerini mağdur gösternek için herşeyi yaoacaklar, bunlar başlangıç
oy toplamanın başka bir yöntemi
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