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İYİ Parti kurucusu Aslan'ın evine ateş edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 00:39 | Son Güncelleme

İYİ Parti Kurucu Üyesi Mehmet Aslan'ın evine ateş edilmesine ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı - Olayı her yönüyle araştıran ve faillerin yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, ayrıca olayın provokasyon olma ihtimali üzerinde de duruyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Kurucu Üyesi Mehmet Aslan’ın evine ateş açılmasına ilişkin soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aslan’ın oturduğu evin önüne gelen kimliği henüz belirlenmeyen kişilerin 4-5 el ateş ederek uzaklaşması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Kamera kayıtlarından yüzü maskeli iki kişinin plakası kapatılmış motosikletle Aslan'ın evinin önüne geldiği, burada üzerine poşet geçirilmiş silahla eve doğru ateş ettiği belirlendi.

Olay sırasında Aslan'ın evde olmadığı ve polisin incelemesinde herhangi bir boş kovan bulunamadığı öğrenildi.

Olayı her yönüyle araştıran ve faillerin yakalanması için çalışmalarını sürdüren ekipler, ayrıca olayın provokasyon olma ihtimali üzerinde de duruyor.

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İYİ parti Mehmet Aslan

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