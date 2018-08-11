İYİ Parti kurultaya hazırlanıyor! Dikkat çeken MHP ve HDP detayı!

İYİ Parti, ikinci olağanüstü kurultayına hazırlanıyor. 12 Ağustos Pazar günü yapılacak kurultayda, parti yönetimi tek aday olarak Genel Başkan Meral Akşener'i gösterecek. İYİ Parti'nin 22 Temmuz'da Afyonkarahisar'da düzenlenen çalıştayında, 24 Haziran seçim sonuçları tartışma konusu olmuş, bunun üzerine Akşener kurultay kararı almıştı. İYİ Parti lideri bu süreçte 2 kez "aday değilim" dedi. Ancak Başkanlık Divanı, Akşener'i tek aday olarak gösterme kararı aldı.
"Daha yeni başlıyoruz" ana temasıyla düzenlenecek kurultayda, Akşener'in tüm delegelerin imzası ile aday gösterileceği belirtiliyor. Kurultayda, ilk olarak genel başkan seçimi yapılacak. Ardından da 80 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu ve 11 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu belirlenecek.
Kurultay için siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yabancı misyon şeflerinin de aralarında bulunduğu 3 bin kişiye davetiye gönderildi.
AK Parti, CHP, Büyük Birlik Partisi ve Saadet Partisi'nin çağrıldığı kurultaya, MHP ve HDP davet edilmedi. (NTV)
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