İYİ Parti lideri Akşener'den Bahçeli'yi kızdıracak paylaşım!

MHP'de 24 Haziran'da yapılacak erken seçim için milletvekilliği aday adaylığı başvuruları bugün başladı. Partinin seçim işleri kuruluna ilk başvuruyu da, genel başkan Devlet Bahçeli yaptı.

BAHÇELİ'DEN İYİ PARTİ ESPRİSİ



Devlet Bahçeli, başvurusunu tamamladıktan sonra basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Bir muhabir Bahçeli'ye "Efendim hayırlı olsun. Nasıl bir süreç bizi bekleyecek" diye sorduktan sonra Devlet Bahçeli, "Gayet iyi olacak ülkemiz açısından" dedi. Bahçeli, bir süre durakladıktan sonra "Bir partinin sloganına benzedi ama" diyerek espri yaptı. Bahçeli'nin bu sözleri sonrası muhabirler ve partililer kahkahaya boğuldu.

MERAL AKŞENER: ALLAH SÖYLETİYOR



Bahçeli'nin bu sözleri üzerine Meral Akşener, sosyal medya paylaşımında bulundu. Akşener, "Allah söyletiyor: “Gayet İYİ olacak inşallah!” #TürkiyeİYİOlacak" ifadesini kullandı.



