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İYİ Parti lideri Akşener'den Bahçeli'yi kızdıracak paylaşım!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 12:44 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri için milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilere yaptığı açıklama sırasında "Gayet iyi olacak Türkiye için. bir partinin sloganına benzedi ama, ülkemiz için iyi olacak. MHP seçimleri çok iyi hazırlanıyor" ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli'nin bu sözleri üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklamadı.

İYİ Parti lideri Akşener'den Bahçeli'yi kızdıracak paylaşım!

MHP'de 24 Haziran'da yapılacak erken seçim için milletvekilliği aday adaylığı başvuruları bugün başladı. Partinin seçim işleri kuruluna ilk başvuruyu da, genel başkan Devlet Bahçeli yaptı.

BAHÇELİ'DEN İYİ PARTİ ESPRİSİ

Devlet Bahçeli, başvurusunu tamamladıktan sonra basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Bir muhabir Bahçeli'ye "Efendim hayırlı olsun. Nasıl bir süreç bizi bekleyecek" diye sorduktan sonra Devlet Bahçeli, "Gayet iyi olacak ülkemiz açısından" dedi. Bahçeli, bir süre durakladıktan sonra "Bir partinin sloganına benzedi ama" diyerek espri yaptı. Bahçeli'nin bu sözleri sonrası muhabirler ve partililer kahkahaya boğuldu.

MERAL AKŞENER: ALLAH SÖYLETİYOR

Bahçeli'nin bu sözleri üzerine Meral Akşener, sosyal medya paylaşımında bulundu. Akşener, "Allah söyletiyor: “Gayet İYİ olacak inşallah!” #TürkiyeİYİOlacak" ifadesini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
çok şişirdiler senide sonu ne olacak 25inde göreceğiz gerçekten...
Bahçeli oyunu IYI partiye verecek lakin hesap sormazsam namerdim diyen ayetle alay eden makara yapan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRK düşmanı PAPA çocuklari ihaneti rüşveti hırsızlığı belgelilere baston olan zurriyetsizi IYI partiye almayın gittiği yeri kurutur
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