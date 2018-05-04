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 İYİ Parti lideri Akşener için davullu zurnalı imza konvoyu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 14:54 | Son Güncelleme

  Mersin'in Anamur İlçesinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olması için gereken 100 bin imzaya katkıda bulunmak amacı ilçe örgütü, İlçe Seçim Kurulunun bulunduğu Adalet Sarayına davullu zurnalı yürüyüş gerçekleştirildi.

Mithat ÜNAL ANAMUR(Mersin), (DHA) Mersin'in Anamur İlçesinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olması için gereken 100 bin imzaya katkıda bulunmak amacı ilçe örgütü, İlçe Seçim Kurulunun bulunduğu Adalet Sarayına davullu zurnalı yürüyüş gerçekleştirildi.

Meral Akşener'in posterinin bulunduğu otobüsün arkasında İyi Parti İlçe Başkanı Erdal Bulut ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Mehmet Türe, belediye meclis üyeleri ve yaklaşık 600 partili yürüyüşe katıldı. Davullu zurnalı yürüyüşe katılan vatandaşlar, alkışlar tutarak Adliye Sarayının ve Hükümet Konağ'nın ortak kullandığı bahçede toplandı.Burada partililere hitaben kısa bir konuşma yapan İlçe Başkanı Bulut, Türk demokrasisinde Anamur bir demokrasi örneği verecek diyerek, imza atarken vatandaşların görevlilere yardımcı olmalarını istedi. Başkan Türe de Anamur'u demokrasinin beşiği olarak nitelendirerek, Demokrasinin beşiği Anamur'dan bugün ilk imzaları Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener'e vereceğiz. Ülkemiz, Anamur ve Mersin için hayırlı olsun. Gönlümüzden geçen 500 bin imzanın aşılmasıdır. Günlümüzden geçende, demokratik yarışta dahil olup, inşallah 25 Haziran sabahı yeni bir güneşle, yeni bir umutla uyanalım istiyoruz diye konuştu. Yoğun bir kimlik sunumunun yaşandığı imza kampanyasına gelen vatandaşlarda imza kampanyasında 500 bini aşkın bir imza toplanacağına olan inançlarını dile getirdi. Bu arada, 4-9 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacak imza katılımı için Anamur Belediyesi'nin önünde de çadır kuruldu.

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