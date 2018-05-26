İYİ Parti lideri Meral Akşener Çorum mitinginde TRT'ye çok sert yüklendi: TRT'yi satacağım parasını size vereceğim

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Anadolunun her yerinde adamlar kavga ettiği zaman eğer onların arasındaki problem çözülemezse, hatırlayın o şehrin en yaşlı kadını tülbendini kafasından çıkarır ve atar yere. O kavga bitirir. Bana diyorlar ki bu kavgayı bitir, ayrıştırmayı bitir. Bende alıyorum hediye tülbentlerinizi başımın üzerine koyuyorum bende bu kavgaları,ayrıştırmaları bitireceğim.

"CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİĞİM GÜN HEPSİNİ İPTAL EDECEĞİM"



Şeker fabrikalarını sattılar ve satın alanlara sesleniyorum cumhurbaşkanı seçildiğim gün hepsini iptal edeceğim sakın elinizi uzatmayın.

"SİYASETÇİNİN GÖREVİ MİLLETİN EVLATLARININ CEBİNDE NE KADAR VAR ONU BİLMEKTİR"



Soruyorum gençlere oğlum kızım cebinde kaç para var? En yüksek 50 lira çıktı üzerlerinden. Çıkmış diyor ki insanlara soruyor sen kendi cebine bak. Ayıp be ayıp siyasetçinin görevi milletinin evlatlarının cebinde ne kadar var onu bilmektir.

Üreten bir ekonomi üreten bir tarım, tarımda 5 yıldan sonra ithalatı bitmiş bir Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz inşallah.