İYİ Parti lideri Meral Akşener Çorum mitinginde TRT'ye çok sert yüklendi: TRT'yi satacağım parasını size vereceğim

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Anadolunun her yerinde adamlar kavga ettiği zaman eğer onların arasındaki problem çözülemezse, hatırlayın o şehrin en yaşlı kadını tülbendini kafasından çıkarır ve atar yere. O kavga bitirir. Bana diyorlar ki bu kavgayı bitir, ayrıştırmayı bitir. Bende alıyorum hediye tülbentlerinizi başımın üzerine koyuyorum bende bu kavgaları,ayrıştırmaları bitireceğim.
"CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİĞİM GÜN HEPSİNİ İPTAL EDECEĞİM"
Şeker fabrikalarını sattılar ve satın alanlara sesleniyorum cumhurbaşkanı seçildiğim gün hepsini iptal edeceğim sakın elinizi uzatmayın.
"SİYASETÇİNİN GÖREVİ MİLLETİN EVLATLARININ CEBİNDE NE KADAR VAR ONU BİLMEKTİR"
Soruyorum gençlere oğlum kızım cebinde kaç para var? En yüksek 50 lira çıktı üzerlerinden. Çıkmış diyor ki insanlara soruyor sen kendi cebine bak. Ayıp be ayıp siyasetçinin görevi milletinin evlatlarının cebinde ne kadar var onu bilmektir.
Üreten bir ekonomi üreten bir tarım, tarımda 5 yıldan sonra ithalatı bitmiş bir Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz inşallah.
Bir gence iş bulmak bu devletin görevidir.
Emeklilere her bayram 1500 lira ikramiyesi vereceğiz.
"BORÇLARI SİLECEĞİZ"
Biz Türkiye dayanışma fonu kuruyoruz. Türkiye'de 4 buçuk milyon insan takip altında. Haciz memurlarıyla karşı karşıyasınız. Bütün bu 4 buçuk insanlarının için emeklinin,şehit yakınlarının,gazilerinin, öğrencilerinin borcunu bir defaya sileceğiz.
Fakir evlerinde iftar maratonu başladı. Ayıp be ayıp bir ülke de fakir varsa o sizin ayıbınız. 16 senedir siz iktidardınız.
"TRT'Yİ SATIP PARASINI SİZE VERECEĞİM"
TRT beni Kayseri'de 38 saniye göstermiş. Orası da bir çiftlik TRT'yi satacağım parasını size vereceğim. Orası sizin olabilir ama benim meydanlarım var. Çorum meydanlarım var.
Bir çocuğa el uzatının o elini kıracağım. Öyle ağır cezalar çıkartacağım ki göreceksiniz.
"SAYIN ERDOĞAN YORULDU"
İyi öğretmen, kötü öğretmen, iyi çocuk, kötü, çocuk, adam sabah kalkıyor TEOG'u kaldırıyor. O kadar çalışan çocuklar şimdi ne yapacak. Sayın Erdoğan yoruldu. Yorgun bir otobüs şoföürüdür. Şimdi size soruyorum yorgun şoförün arabasına biner misiniz?
Eğitim, Eğitim gençlerin geleceğidir. Gençleri uluslar arası alan yarışacak bir eğitim modeli kullanacağız.
Ekonomiyi yöneten güvendir. Siz güvenilir iseniz Ekonomi uçar.
"TÜM BUNLAR OLURKEN SEN NEREDEYDİN?"
Buradan ilan ediyorum çalınan sorularla hakları ziya olan gençlerin hakkı geri verilecektir. Adama da yüklenmeyin adam çok saf. Gelen kandırdı giden kandırdı. PKK kandırdı, Barzani kandırdı, FETÖ kandırdı. Tüm bunlar olurken sen nerdeydin. Sen bostan korkuluğumusun?"
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