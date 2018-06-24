İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener Twitter hesabından Anadolu Ajansı'nın açıkladığı seçim sonucu rakamlarına çok sert karşılık verdi.

"SON ANA KADAR SAHİP ÇIKIYORUZ"



Akşener Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Görevli ve müşahit kardeşlerim, sandıklarımızdan ayrılmıyoruz! AA'nın manipülatif sonuçlarından bağımsız, sandıklara son ana kadar sahip çıkıyoruz! Islak imzalı ve mühürlü nüshaları alana kadar sandık başında bekliyoruz!" ifadelerini kullandı.

İşte Akşener'in o paylaşımı:



Görevli ve müşahit kardeşlerim, sandıklarımızdan ayrılmıyoruz! AA'nın manipülatif sonuçlarından bağımsız, sandıklara son ana kadar sahip çıkıyoruz! Islak imzalı ve mühürlü nüshaları alana kadar sandık başında bekliyoruz! — Meral Akşener (@meral_aksener) 24 Haziran 2018





