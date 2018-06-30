İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı kaydını yaptırdı

Nursima KESKİN/ANKARA ,(DHA)- İYİ Parti'den 27’nci dönem milletvekili olarak Meclis’e giren Zeki Hakan Sıdalı, milletvekili kaydını yaptırdı.
24 Haziran Milletvekili Seçimlerinde İYİ Parti'den Mersin Milletvekili olarak parlamentoya giren Zeki Hakan Sıdalı, Meclis’te kayıt yaptırarak rozetini taktı.
Son dakika! Günlerdir aranıyordu, müzisyen Metin Kor'un cesedi bulundu
Eylül Yağlıkara'nın katil zanlısı konuşmuyor
Brezilyalı taraftarların seksist paylaşım tuzağına düşen kadınlar, şimdi de aşırı sağcı Rusların hedefinde
'MHP bakanlık değil, bürokrasideki kilit görevleri istiyor'
Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler erkene mi alınacak?
Penis boyu araştırması ortalığı karıştırdı!
Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
İngiltere'yi karıştıran kitap! Seks hikayeleri ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum