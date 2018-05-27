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İYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan ünlü komedyenin ağabeyi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 18:18 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin 24 Mart'ta düzenlenen Trabzon mitinginde yankesicilik yapan Yavuz S., Ankara’da yakalandı. Yapılan soruşturmada ünlü bir komedyenin ağabeyi olduğu ortaya çıkan Yavuz S., mahkemece tutuklandı.

İYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan ünlü komedyenin ağabeyi tutuklandı

Trabzon'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 24 Mart Perşembe günü partisinin il başkanlığı binasının açılışı öncesi düzenlediği mitingde İl Yönetim Kurulu üyesi Hasan Basri Halisçelik, kalabalıkta yankesicinin kurbanı oldu.

KAYIPLARA KARIŞTI

Yankesici, Akşener’in miting alanına girişi sırasında, kalabalık içinde kendisine hedef olarak belirlediği parti üyesi Halisçelik’in arkasından uzattığı elini, paltolusunun cebinde sokup, 1600 lira ile 400 doları aldı. Kalabalığı fırsat bilip, Halisçelik’in cebindeki parayı alan kişi, kayıplara karıştı. Miting sonrası cebinde parasının olmadığını fark eden Halisçelik, durumu polise bildirdi.

oyuncu

160 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Hasan Basri Halisçelik’in başvurusu üzerine harekete geçen güven timleri, miting alanı ve çevresindeki MOBESE ve iş yeri güvenlik kameraları ile basın mensuplarının görüntülerini incelemeye aldı. Yaklaşık 160 saatlik kamera kayıtlarını mercek altına alan polis ekipleri, şüphelinin eşkalini belirledi. Eşkal üzerinde yoğunlaşan ekipler, yankesicinin Yavuz S. olduğunu belirledi.

tutuklama

ANKARA'DA YAKALANDI

Ankara’da olduğu tespit edilen Yavuz S., burada düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan Yavuz S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan yapılan soruşturmada, tutuklanan Yavuz S.'nin, ünlü bir komedyenin ağabeyi olduğu, benzer suçlardan sabıkasının bulunduğu ortaya çıktı.

POLİSE TEŞEKKÜR ETTİ

Yankesicinin yakalandığını öğrenen Hasan Basri Halisçelik, özverili çalışmaları dolayısıyla emniyet teşkilatı mensuplarına teşekkür etti. Halisçelik, "Bu kişiyi yakalayan ve emeği geçenlere özellikle Trabzon Emniyeti Güven Timleri'ne teşekkür ediyorum. Umarım, böyle olaylarla bir daha karşılaşmayız. İnsanlar bu tür kalabalık ortamlarda daha dikkatli olsunlar. Özellikle değerli eşyalarını araka ceplerine koymasınlar. Bu tür insanların işi bu ve kalabalık ortamlardan faydalanıyorlar. Ben mağdur oldum, başkalarının olmasını istemem" dedi.

DHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
HER MİTİNGDE SORUYORDUN BAŞKAN VATANDAŞA CEBİNDE KAÇ LİRA VAR DİYE AMA BAK PARTİ ÜYENİZİN CEBİNDE 1600 TL VE 400 DOLAR ÇIKMIŞ MUHAKKAK İNSANIN PARASI OLUR AMA BU KADAR PARAYLA GEZİLMEZ KISACA PARASIZ DEĞİLSİNİZ
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