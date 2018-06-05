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İYİ Parti'nin kampanyası sosyal medyayı salladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 11:20 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin Google'a yönelik hazırladığı reklam kampanyası sosyal medyada olay oldu.

İYİ Parti'nin İbrahim Tatlıses'ten Beştepe Sarayı'na, VPN'den rüya yorumlarına kadar yapılan çalışma büyük yankı uyandıracak...

İYİ Parti'den olay yaratacak reklam kampanyası!

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SOSYAL MEDYADA OLAY YARATTI

SOSYAL MEDYADA OLAY YARATTI
İYİ Parti, 4 Haziran’da internete düşen Google arama motoru reklamlarıyla bir anda sosyal medyanın ilgi odağı oldu.
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'İBRAHİM TATLISES' TWİTTER'DA YAYILDI

'İBRAHİM TATLISES' TWİTTER'DA YAYILDI
Eksisozluk.com sitesinden Twitter’a yayılan reklamlarda ilk önce İbrahim Tatlıses kelimesi arandığında çıkan “Doğalgaz mı bağlatmak istiyorsunuz” reklamı paylaşılmaya başladı.
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İKTİDARSIZLIK, GÜNEŞ, VPN...

İKTİDARSIZLIK, GÜNEŞ, VPN...
Daha sonra partinin vpn, Ak Parti, iktidarsızlık, rüyada güneş vb. pek çok kelimeye daha reklam verdiği ortaya çıktı.
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İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI

İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI
Yeni reklamlar peşi sıra internete düşmeye devam ederken işte İYİ Parti’nin Google reklamlarından şimdiye kadar ortaya çıkan örnekler:
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İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI

İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI
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İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI

İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI
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İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI

İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI
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İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI

İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI
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İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI

İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI
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İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI

İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI
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İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI

İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI
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İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI

İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI
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İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI

İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI
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İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI

İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI
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İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI

İŞTE İYİ PARTİ'NİN REKLAMLARI
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İYİ parti Meral Akşener Google

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