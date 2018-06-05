İYİ Parti'nin kampanyası sosyal medyayı salladı!

İYİ Parti'nin İbrahim Tatlıses'ten Beştepe Sarayı'na, VPN'den rüya yorumlarına kadar yapılan çalışma büyük yankı uyandıracak...

İYİ Parti, 4 Haziran’da internete düşen Google arama motoru reklamlarıyla bir anda sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

3 / 15 İKTİDARSIZLIK, GÜNEŞ, VPN...

Daha sonra partinin vpn, Ak Parti, iktidarsızlık, rüyada güneş vb. pek çok kelimeye daha reklam verdiği ortaya çıktı.