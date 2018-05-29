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İYİ Parti'nin milletvekili adayı Mehmet Akalın'ın adaylığı YSK tarafından düşürüldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 20:33 | Son Güncelleme

İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı, Edirne 1. sıra milletvekili adayları Prof. Dr. Mehmet Akalın'ın adaylığının, Yüksek Seçim Kurulu'nca usulü nedenlerle düşürüldüğünü bildirdi. Parti tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener, konu ile ilgili gereken cevabı perşembe günü Uzunköprü Adalet Meydanı'nda verecektir." ifadeleri yer aldı.

İYİ Parti'nin milletvekili adayı Mehmet Akalın'ın adaylığı YSK tarafından düşürüldü!

İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı, Edirne 1. sıra milletvekili adayları Prof. Dr. Mehmet Akalın'ın adaylığının, Yüksek Seçim Kurulu'nca usulü nedenlerle düşürüldüğünü bildirdi.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Akalın'ın adaylığının YSK tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"YSK TARAFINDAN SÖZDE USULÜ NEDENLERLE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR"

"Partimiz şimdiye kadar birçok engellemelere maruz bırakılmıştır. Seçime sokmamaya çalıştılar, seçmeni tehdit ettiler, başaramadılar. Şimdi de Meclis'e sokmamaya çalışıyorlar. İYİ Parti Edirne 1. sıra milletvekili adayımız Prof. Dr. Mehmet Akalın'ın milletvekili adaylığı, son dakika YSK tarafından sözde usulü nedenlerle düşürülmüştür.

"MERAL AKŞENER GEREKEN CEVABI PERŞEMBE GÜNÜ VERECEK"

Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener, konu ile ilgili gereken cevabı perşembe günü Uzunköprü Adalet Meydanı'nda verecektir." (AA)

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Herşeye rağmen Herşey IYI olacak!
Ne yaparsaniz yapin AKŞENER Gelecek güneş yeniden dogacak Türk Milleti huzura kavuşacak... Mehmet AKALIN bas fetocunun Türk ordusuna kurdugu Ergenekon kumpasinda kahraman subaylari savunan yigit bir Avukattır.. TÜRK milletinin Ergenekondan yeniden dirilisine engel olamayacaksizin fetosun usagi papa dostu TÜRKLÜKdusmani megrici AKABEEEE
Ysk güvenirliğini yitirmiş bir kurumdur kimlere hizmet ettiği ortada
Ne yaparsaniz yapin AKŞENER Gelecek güneş yeniden dogacak Türk Milleti huzura kavuşacak... Mehmet AKALIN bas fetocunun Türk ordusuna kurdugu Ergenekon kumpasinda kahraman subaylari savunan yigit bir Avukattır.. TÜRK milletinin Ergenekondan yeniden dirilisine engel olamayacaksizin fetosun usagi papa dostu TÜRKLÜK dusmani megrici AKABE
adam prof ondan iptal etmişlerdir. diplomasız olsa baş tacı yaparlar
Inşallah AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan DİKTATÖRLÜK son bulacak
YSK ya talimat tek adamdan gelmiş olmasın çünkü o bölgede oyları bu adayın götürmesinden ve AKP ADAYININ SEÇİLEMEMESİ KORKUSUYLA engellenmiştir. o bölge halkı AKP ye gereken dersi vermerlidir. AKP nin il başkanlığı gibi çalışan YSK yı nefretle kınıyoruz . AKP çeimi kaybettiğinde YSK başkan ve üyeleri işledikleri hukuk dışı kararlARINDAN DOLAYI YARGILANMAKLA KALMAYIP GÖREVLERİNE SON VERİLMELİDİR.
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