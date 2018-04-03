İYİ Parti'nin şarkısı büyük tartışma yarattı

İYİ Parti’nin geçen günlerde gerçekleşen kurultayında, partinin “Bak iyiler var” isimli müziği de ilk kez çalındı. Şarkı, tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı medya organları, şarkının PKK’nın bir marşına benzediğini ileri sürdü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı Murat İde, iddialara Yeniçağ gazetesindeki köşesinden yanıt verdi. “ALLAH'INI SEVEN BULSUN DİNLESİN, ZERRE İLGİSİ VAR MI” İde, şu ifadeleri kullandı: “Gelelim asıl mevzuya... Kongre salonuna sakladığımız şarkı, tahmin ettiğimiz gibi yayıldı.. Ardından WhatsApp, ‘Dın dın’ ötmeye başladı... Şöyle yazıyordu mesajda; -Bak İyiler Var adlı şarkı, solcu Grup Yorum'un bir parçasının kopyasıymış.. Öyle iddialar var… Grup Yorum'un parçası!!! Peki kimden geliyordu bu değerlendirme? Ülkücü dostlardan... Duymuşlar bir yerlerden, endişeye sevk olmuşlar... Adı geçen parçayı dinledim... Zerre bir benzerlik olsa konuşmaya değecek... Ama yok... Bunu not edin bir yere… Bir zaman geçti, telefon yine ‘Dın dın’ ötüyor.. Şöyle yazıyordu mesajda;

-Bak İyiler Var adlı şarkı, Ülkücü sanatçı Ali Kınık'ın bir şarkısına benziyormuş.. Öyle iddialar var.. Ali Kınık'ın şarkısı!!! Kendisi hem hemşehrim, hem de tanıyıp tanıyabileceğiniz en mert adamlardandır... Adı geçen parçayı dinledim... Hani işin çok da profesyoneli değilim ama profesyoneline danıştım, ölçü mölçü ilgisi yok… Ruhu benzeşir mi? Ona da teknik cevap yok... Ama aynı memleketin suyunu içmişiz, olur mu olur... Ama yine sonuçta, konuşmaya değer bir şey yok… Veeee son olarak, yandaş medya ile el ele verip ne dediler biliyor musunuz? -Bak İyiler Var adlı şarkınız, pkk'nın bir marşına benziyor… ‘Dın dın’ ötmeye başladı yine telefon; -Senin şarkı, Hozan Dino'nun 2009 yılında yaptığı bir marşın aynısıymış... Öyle iddialar var... Hozan Dino'nun marşı!! Kendisini tanımam.. Eğer kendisi sosyal bir vakıaysa ve bir gazeteci olarak ben tanımıyorsam, bu bir eksik.. Eyvallah.. Ama adını da vermek istemiyorum, ben sebep olmayayım ama Allah'ını seven bulsun dinlesin, zerre ilgisi var mı?” “NASIL OLUYORSA ÜÇÜ DE BİZİM ŞARKIYA BENZİYOR”